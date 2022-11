2 nov 2022 10:26

ZERO COVID MA ANCHE ZERO BUSINESS - LA ZHENGZHOU AIRPORT ECONOMY ZONE, CHE OSPITA IL PIÙ GRANDE STABILIMENTO DI PRODUZIONE DI IPHONE DI APPLE DI PROPRIETÀ DEL CONTRACTOR FOXCONN, HA DICHIARATO L'IMPOSIZIONE IMMEDIATA DI UN LOCKDOWN FINO AL 9 NOVEMBRE NEGLI SFORZI PER CONTENERE LA DIFFUSIONE DI UN FOCOLAIO DI COVID-19...