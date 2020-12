ZONIN, ORA FAI CIN CIN - LA PROCURA CHIEDE DAI 6 AI 10 ANNI DI PENE PER I VERTICI COINVOLTI NEL CRAC DELLA BANCA POPOLARE DI VICENZA - PENA RECORD PER GIANNI ZONIN, 10 ANNI, LA PIÙ ALTA RICHIESTA MAI FATTA IN ITALIA PER CRAC FINANZIARI...

Da www.ilgazzettino.it

gianni zonin

Processo per il crac Banca Popolare di Vicenza. Come annunciato sono arrivate le richieste di pena della procura: dieci anni per l’ex presidente della Popolare, Gianni Zonin, otto anni e due mesi per il manager Massimiliano Pellegrini, l’ex consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto e per l'ex vice dg Paolo Marin.

gianni zonin con i figli

Chiesti otto anni e 6 mesi per l’ex vice direttore generale Emanuele Giustini e otto anni per il vice dg Andrea Piazzetta. La richiesta di condanna è stata aumentata per il fatto che è stato ritenuto più importante il reato di falso in prospetto. Inizialmente era stato ritenuto maggiormente rilevante l'ostacolo agli organismi di vigilanza.

gianni zonin 2 IL NUOVO HOTEL DI GIANNI ZONIN francesco e gianni zonin IL NUOVO HOTEL DI GIANNI ZONIN GIANNI ZONIN E VINCENZO CONSOLI gianni zonin 1 gianni zonin gianni zonin