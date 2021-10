“CARO SILVIO, AUGURI” – GLI SCREZI TRA IL CAV. E LA “CULONA INCHIAVABILE” ORMAI SONO SOLO UN RICORDO: LA MERKEL SCRIVE A BERLUSCONI IN OCCASIONE DELL’85ESIMO COMPLEANNO E LO ERGE A GRANDE STATISTA – NELLA SUA LETTERA LA CANCELLIERA PENSIONANDA SOTTOLINEA IL “CONTRIBUTO ESSENZIALE OFFERTO ALLA POLITICA ITALIANA” DAL CAV – IL MESSAGGIO DI PUTIN E LA RISPOSTA DEL “BANANA”: “VLADI, NON TE LO DICO PER PIAGGERIA, MA ORMAI…”