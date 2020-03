OGGI I GIORNALI SONO PIENI DI ''RETROSCENA'', MA SU MARTA FASCINA DAGOSPIA HA GIÀ SVELATO TUTTO (OVVIAMENTE ZERO CITAZIONI DI QUESTO DISGRAZIATO SITO):

1 - PASCALE "BERLUSCONI MI HA TRATTATA DA REGINA PERCHÉ LIQUIDARMI COSÌ?"

Conchita Sannino per “la Repubblica”

BERLUSCONI MARTA FASCINA

Il colloquio dopo l' addio "a mezzo stampa" di Conchita Sannino Un accenno di lucidità. «Tutto ciò è surreale». Anche disagio, tardivo e magari astioso, ma come non condividere per una volta. «Possibile che con la sofferenza che abbiamo in Italia, tra coronavirus e crisi economica, si debba parlare della fine della storia tra me e il presidente?», commenta con Repubblica Francesca Pascale. Ostenta un sorriso un po' guascone, il giorno dopo. Ma la notte è stata lunga e tormentata, a Villa Maria, quarantamila metri di prato pettinatissimo intorno alla villa di Casatenovo in Brianza, ricamo patinato intorno a mille foto di loro due, sotto vetro e argento.

SILVIO BERLUSCONI FRANCESCA PASCALE

«E dovremmo davvero parlare di un addio scritto in due righe dal partito? Contro il presidente non ho nulla: mi ha sempre trattato da regina ». Voce spezzata, si ferma, o è nostalgia canaglia o raucedine da virus innocente. Lacrime e ricordi, risentimento e dolore, assicura chi le è stato vicino. Impossibile cancellare quel mercoledì nero: per lei è lo choc che la tira giù dal trono, per il partito una grana che «non ci voleva proprio», per la politica ennesima variazione dell' anomalia berlusconiana.

silvio berlusconi licia ronzulli francesca pascale

«Ma che senso ha discutere di questo, con i "chiari di luna" che vive il Paese, come diremmo noi a Napoli? Anche no, grazie». Eppure, se il (fu) primo partito del centrodestra italiano, oggi a rischio estinzione, ha bisogno di una comunicazione formale per "licenziare" la fidanzata di Silvio Berlusconi, e dirimere i veleni di una corte al declino; se il quattro volte presidente del Consiglio deve ancora infliggere e subire il pubblico imbarazzo di signore che si fanno largo anche a colpi di fotografie a sorpresa - con l' attuale sua "fiamma", Marta Fascina, che è deputata: al servizio del Paese e pagata dai contribuenti - è inevitabile domandarsi ora quali risvolti avrà sulla residua Forza Italia, l' ennesimo dossier interno. Rosa, certo, ma soprattutto giallo déjà-vu.

BERLUSCONI E FRANCESCA PASCALE A MERANO

Chi è stato, perché, a cosa puntano le contendenti, che cosa rischia Silvio stavolta, e quanta altra pazienza e mediazione politica e giuridica dovranno mettere in campo i Ghedini e le Ronzulli. Addirittura, tra gli esperti del gossip di casa Mondadori, c' è chi insinua che a orchestrare lo scoop sia stata proprio lei; la temibile "napoletana", metà sirena, metà erinni. Pascale sa che la voce gira e ribatte: «Mi rammarica e mi addolora sentire questa calunnia. Non avrei potuto fare una tale bassezza, neanche se avessi voluto. Non conoscevo i dettagli del soggiorno: per me, il presidente andava a curarsi».

marta antonia fascina mara carfagna

A beneficiarne, in effetti, è la nuova first-lady azzurra. Che Berlusconi, tra i fedelissimi, difende. E riserva dichiarazioni d' affetto a Francesca. «Le vorrò sempre bene». Zucchero che non placa l' ira. «Chi ha fatto uscire la notizia di quella trasferta riservata, non ha fatto un buon servizio al presidente e al partito», chiude Francesca.

Ben altra è l' amarezza che sembra abbia sfogato in privato: «Ritrovarmi tradita, a 35 anni, e liquidata, da un compagno così amato che ne ha 83. Eppure lo rivendico, a costo di qualunque sfottò: ho sempre avuto un sentimento sincero per lui, e rispetto per la famiglia e per i figli». Ore condite anche da un' altra irritazione: perché, come in altri casi, non si è cercato di capire se quelle foto erano "acquistabili"? Pare che Pascale abbia ricevuto richieste di interviste anche da giornali stranieri. Fatte cadere, per ora. Eppure ne avre bbe di dettagli, Francesca. Verosimilmente, anche sull' ascesa della deputata Fascina. Giovane brillante che, come l' allora papi girl Noemi Letizia, viene da Portici.

E, come lei, prende al balzo un provino via Mediaset e colpisce l' ex premier.

Si laurea alla Sapienza. Ma Fascina ama il Milan, approda nella società, partecipa alle cene del club, peccato che il club non ricambi troppo. Qualcuno ricorda che la «signora Barbara», allora vicepresidente, preferì scegliersi i collaboratori, anche giovani: Fascina è fuori. Vira su Fi. Così, alle Politiche 2018, arriva da Berlusconi la richiesta a Domenico De Siano, coordinatore a Napoli, di riservare per lei un collegio sicuro. Pascale vede, sa. Nicchia. «Posto blindato?», chiede. «Blindatissimo», la risposta di Arcore. È l' inizio della fine per la "regina" Francesca. Ma nessuno scettro è per sempre.

marta antonia fascina alla camera

2 - FASCINA, LA DEPUTATA SILENZIOSA PORTATA AD ARCORE DALLA EX

Carmelo Lopapa per “la Repubblica”

La vera beffa, per Francesca Pascale, è che ad Arcore Marta Fascina, allora neanche trentenne, l' ha portata lei. Calabrese di Melito di Porto di Porto Salvo, ma cresciuta a Portici, nel Napoletano, ultimamente la deputata non è passata inosservata a Montecitorio, raccontano ora i colleghi. Anche per via di quelle iniziali "SB" tatuate su una mano e impresse in bella evidenza sulla cover dell' iPhone. Nessuno che abbia mai osato chiedere nulla, dato che a nessuno o quasi - tranne il solo Elio Vito - sembra abbia rivolto la parola in questi due anni.

Adesso Marta e "SB" sono tornati a Villa San Martino, da dove si sono allontanati solo per trascorrere qualche giorno al Gran Resort di Bad Ragaz, nel cantone svizzero di San Gallo, dove sono stati immortalati dai flash di Diva e Donna che hanno costretto la "real casa" a rendere ufficiale la notizia: Pascale, dopo dieci anni, è stata "licenziata".

marta antonia fascina

Classe 1990, l' onorevole ora al fianco di Berlusconi non compare dal nulla. L' hanno scoperta per prima - con gran scoramento - i ras campani di Fi, all' indomani della lunga notte delle liste elettorali di fine gennaio 2018. È Marta Antonia Fascina la candidata paracadutata nel collegio blindato Campania 1. Nel curriculum dell' allora 28enne, un' esperienza nell' ufficio stampa del Milan, sufficiente per tacitare ogni istinto di rivolta nel partito. Era stata abilissima, viene raccontato dopo, nel farsi notare dal suo idolo grazie ad alcune appassionate mail.

marta antonia fascina

Laureata in Lettere e Filosofia, "addetta stampa" e "public relation specialist" nella biografia della Camera, in due anni non si ricorda un discorso che abbia lasciato il segno in aula, una dichiarazione, una polemica della deputata. Si è limitata a solcare la corsia rossa del Transatlantico con passo deciso, testa alta, sempre elegantissima.

MARTA FASCINA GIACOMO URTIS RICUCCI

Più Francesca faceva parlare di sé con l' iscrizione all' Arcigay, le battaglie in favore delle coppie di fatto e le rasoiate contro Salvini («Non lo stimo né come uomo né come politico », l' ultima del 27 gennaio), più la corregionale Fascina si inabissava e metteva radici ad Arcore. Proprio quella residenza dalla quale la fidanzata ufficiale si era ormai allontanata per riparare, si fa per dire, nella splendida Villa Maria, a Casatenovo, fatta costruire per lei in Brianza, ma a 10 km da Villa San Martino. Una separazione di fatto, periodicamente smentita a colpi di foto del magazine di famiglia Chi .

Finché Pascale spara, non a caso dal magazine "avversario" Novella 2000 : «Marta Fascina? È stata messa al fianco del mio Presidente da Licia Ronzulli, per questo vive e dorme ad Arcore». Inusuale? «Se scoprissi che in questa storia c' è qualcosa di vero, tra me e il presidente finirebbe tutto», era stata la profetica chiosa. Ecco, adesso è finito tutto.

Con sospiro di sollievo dei figli Marina e Piersilvio, stando a quanto filtra da Arcore. Troppi clamori, troppe polemiche politiche negli ultimi mesi, anche contro Salvini, con l' ex premier costretto a chiamarlo, a spiegare. Adesso serve più discrezione, al fianco del Cavaliere che guida un partito del 5%. Servono i silenzi di Marta.

MARTA FASCINA

3 - BERLUSCONI RAGGIUNGE MARINA IN PROVENZA LA NUOVA COMPAGNA PROMOSSA DAI FIGLI

Emilio Pucci per “il Messaggero”

È partito venerdì scorso, destinazione Valbonne, in Francia, a 35 km circa da Nizza. Silvio Berlusconi si trova nella proprietà della sua figlia Marina, una villa della metà dell'Ottocento con circa centomila metri quadrati di terreno e una vista dall'alto mozzafiato. Nella campagna transalpina il Cavaliere punta a riposarsi e, soprattutto, a tenersi al riparo dal coronavirus . Raccontano in FI che a tutti coloro che sono con lui hanno ha chiesto di sottoporsi a controlli ad hoc.

MARTA FASCINA

Ora al suo fianco c'è un'altra donna e non è più Francesca Pascale che, soprattutto negli ultimi anni, ha avuto rapporti un po' burrascosi con l'intera famiglia. Ora c'è Marta Fascina, deputata trentenne nata a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria e residente a Portici, in Campania, dove è stata eletta nel proporzionale.

La comparsa (improvvisa) del suo nome nella lista provocò non pochi malumori nel partito, soprattutto a livello regionale. Viene considerata comunque, anche all'interno di FI, una persona più discreta rispetto alla precedente compagna del Cavaliere, e proprio per questo motivo al momento sembrerebbe essere apprezzata dai figli dell'ex presidente del Consiglio, in particolare proprio dalla primogenita. Laureata in Lettere e filosofia, addetta stampa e public relation specialist come si legge nella biografia che compare sul sito della Camera, prima di entrare in Parlamento ha lavorato nell'ufficio stampa del Milan. E' una super tifosa rossonera e soprattutto da tempo una fan dell'ex premier.

MARTA FASCINA

Chi la conosce giura che si è tatuata le iniziali di Silvo Berlusconi. Se la Pascale è passata agli onori della cronaca inizialmente come fondatrice del club Silvio ci manchi', la Fascina viene ricordato nell'ambiente milanista per i cori che intonava, ovvero l'inno Meno male che Silvio c'è'. Ora, come si diceva, ha ottime relazioni con tutto l'entourage di Berlusconi, in primis con Licia Ronzulli, ormai punto fermo nella vita del Cavaliere. La descrivono come una ragazza semplice ma sveglia, poco appariscente (anche se a Milano amava frequentare il jet set rossonero, serate alle quali prendevano parte anche vip come Boldi e Teocoli).

MARTA ANTONIA FASCINA

In Aula alla Camera non spicca per presenzialismo (presente a meno di una votazione su due, pochissimi anche i suoi interventi nel corso di questa legislatura). Poco avvezza alle confidenze, legata da un'amicizia - anche perché condividono il lavoro nella Commissione Difesa di Montecitorio - con l'ex capogruppo Vito e con altri deputati di FI che le siedono vicino nell'emiciclo. Fuori dalle logiche campane e non ostile affatto a Salvini e alla Lega, al contrario della Pascale. Un amico che ha condiviso gli alti e bassi della coppia Berlusconi-Pascale assicura che i due si sono lasciati bene, senza rancori.

AFFETTO VERO

Che quell'affetto - sottolineato nella nota della segreteria del presidente (e non di Forza Italia) - è reale. Una storia nata quindici anni fa e interrotta definitivamente nello scorso ottobre. La stessa fonte riferisce - ma senza altri riscontri - anche di un accordo che prevederebbe dieci milioni di euro e due appartamenti: un trilocale a Milano e un bilocale a Roma. Ma si tratterebbe di una decisione autonoma dell'ex presidente del Consiglio.

MARTA FASCINA

Di sicuro la Fascina al momento non ha alcun problema con l'inner circle dell'ex premier. E anche nei gruppi parlamentari di FI c'è chi tira un sospiro di sollievo perché la Pascale era invisa ai più: troppo autonoma, troppo distante. Ma tra i deputati e i senatori azzurri ieri ci si interrogava sul motivo di una pubblicità del genere, proprio in tempi di coronavirus. «Nemmeno fossimo la casa reale inglese...», sospirava ieri l'ex forzista Biancofiore.

FRANCESCA PASCALE E SILVIO BERLUSCONI AL MATRIMONIO DI CATIA POLIDORI silvio berlusconi al matrimonio della sorella di francesca pascale 9 silvio berlusconi e francesca pascale da chi 4 silvio berlusconi con francesca pascale (2) silvio berlusconi al matrimonio della sorella di francesca pascale francesca pascale commossa per l operazione di silvio berlusconi BERLUSCONI PASCALE CON GLI AGNELLINI berlusconi pascale dudu berlusconi silvio berlusconi e francesca pascale da chi 5 IL POST DI CARLO AVETA SU MARTA ANTONIA FASCINA