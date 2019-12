“LE SARDINE? UN FENOMENO DI MODA, SCARSO NEI CONTENUTI” - IL POLITOLOGO MARCO TARCHI: “SI PROCLAMANO APARTITICI MA RACCOLGONO SPEZZONI DELLE SINISTRE RADICALI E RICHIAMANO IL REPERTORIO DEI CENTRI SOCIALI: NO BORDERS, DIRITTI LGBT, FEMMINISMO, ACCOGLIENZA INDISCRIMINATA DEI MIGRANTI. È UN TENTATIVO DI FAR SÌ CHE QUESTO MICROCOSMO, IN NOME DELL'ANTISALVINISMO, SI RIAVVICINI ALLA SINISTRA ISTITUZIONALE - COME TUTTI I MOVIMENTI COLLETTIVI, PASSERÀ DALL'EUFORIA ALLA DIVISIONE E ALLA MARGINALITÀ”