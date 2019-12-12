FLASH! - AVVERTITE LA NEO ICONA GAIA FRANCY PASCALE CHE L'ONOREVOLISSIMA MARTA FASCINA È ORMAI LA NUOVA ZARINA DI ARCORE. E DITELE ANCHE CHE È LEI A DECIDERE LA NUOVA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DI QUEL CHE RESTA DI FARSA ITALIA, TANTO DA POTERSI LIBERAMENTE PERMETTERE, ATTRAVERSO I GIORNALI DI FAMIGLIA, DI RISPONDERE ALLE CARFAGNE & COMPANY - L'AMBIZIOSA FANCIULLA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI ALLOGGIA ORMAI DA TEMPO NEL CUORE DI VILLA SAN MARTINO, NON SENZA QUALCHE IMBARAZZO DI FAMILIARI E PARLAMENTARI FORZISTI-