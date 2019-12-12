FLASH! - AVVERTITE LA NEO ICONA GAIA FRANCY PASCALE CHE L'ONOREVOLISSIMA MARTA FASCINA È ORMAI LA NUOVA ZARINA DI ARCORE. E DITELE ANCHE CHE È LEI A DECIDERE LA NUOVA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DI QUEL CHE RESTA DI FARSA ITALIA, TANTO DA POTERSI LIBERAMENTE PERMETTERE, ATTRAVERSO I GIORNALI DI FAMIGLIA, DI RISPONDERE ALLE CARFAGNE & COMPANY - L'AMBIZIOSA FANCIULLA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI ALLOGGIA ORMAI DA TEMPO NEL CUORE DI VILLA SAN MARTINO, NON SENZA QUALCHE IMBARAZZO DI FAMILIARI E PARLAMENTARI FORZISTI

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“LE SARDINE? UN FENOMENO DI MODA, SCARSO NEI CONTENUTI” - IL POLITOLOGO MARCO TARCHI: “SI PROCLAMANO APARTITICI MA RACCOLGONO SPEZZONI DELLE SINISTRE RADICALI E RICHIAMANO IL REPERTORIO DEI CENTRI SOCIALI: NO BORDERS, DIRITTI LGBT, FEMMINISMO, ACCOGLIENZA INDISCRIMINATA DEI MIGRANTI. È UN TENTATIVO DI FAR SÌ CHE QUESTO MICROCOSMO, IN NOME DELL'ANTISALVINISMO, SI RIAVVICINI ALLA SINISTRA ISTITUZIONALE - COME TUTTI I MOVIMENTI COLLETTIVI, PASSERÀ DALL'EUFORIA ALLA DIVISIONE E ALLA MARGINALITÀ”