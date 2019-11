''CARO TRAVAGLIO, LA PRIMA PAGINA DEL TUO GIORNALE MI FA ORRORE'' - GAIA TORTORA COMMENTA L'EDIZIONE DEL ''FATTO'' IN CUI IL PARTITO RADICALE, A CAUSA DELLA MELA MARCIA NICOSIA, VIENE RIDOTTO A ''LOBBY GARANTISTA CARA AI CRIMINALI'' PER LE LORO BATTAGLIE - MA È ANCHE IL PARTITO CHE HA DIFESO E POI CANDIDATO ENZO TORTORA QUANDO FU INCARCERATO INGIUSTAMENTE. ''GETTI FANGO SU UN PARTITO CHE È STATO ALTRO, CHE PERÒ DIMENTICHI DI CITARE''

Gaia Tortora, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca duramente il direttore del Fatto Quotidiano: "Caro Marco Travaglio, la prima pagina del tuo giornale mi fa orrore". La giornalista e conduttrice di Omnibus, su La7, figlia di Enzo Tortora, si riferisce al metodo giustizialista e "manettaro" di trattare il caso dell'arresto di Antonello Nicosia da parte di Travaglio. "E non perché non ritenga gravissima, ripeto gravissima, la vicenda Nicosia", ripete la Tortora. Ma perché deliberatamente Travaglio, "getti fango (ad essere garbati) su un partito che è ed è stato altro (il partito Radicale, ndr). E che casualmente dimentichi di citare".

Caro @marcotravaglio la prima pagina del tuo giornale mi fa orrore. E non perché non ritenga gravissima, ripeto gravissima, la vicenda Nicosia. Ma perché deliberatamente getti fango (ad essere garbati) su un partito che è ed è stato altro. E che casualmente dimentichi citare. — Gaia Tortora (@gaiatortora) November 5, 2019

