23 giu 2019 19:27

IL ''CUCÙ'' DI FRANCESCO MERLO AL PROCURATORE DI MILANO: ''FRANCESCO GRECO DICE CHE LO SCANDALO DELLE NOMINE SAREBBE UNA QUESTIONE MERIDIONALE CHE "ALBERGA A ROMA" E "NON APPARTIENE AI MAGISTRATI DEL NORD". MA NON CI SONO DUE CSM UNO A ROMA E L' ALTRO A MILANO. E LE NOMINE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI AL NORD SONO STATE MERCANTEGGIATE COME AL SUD. LA LEGGE DELLA SPARTIZIONE È CORROTTA MA UGUALE PER TUTTI''