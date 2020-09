''DECORSO REGOLARE, FASE DELICATA''. NON È FACILE INTERPRETARE IL SIBILLINO BOLLETTINO DI ZANGRILLO SU BERLUSCONI: ''MANIFESTO UN CAUTO OTTIMISMO CHE RIBADISCO. IL PAZIENTE REAGISCE IN MODO OTTIMALE ALLE CURE, MA APPARTIENE COMUNQUE ALLA CATEGORIA PIÙ FRAGILE'' - IL BANANA HA LAVORATO, HA FATTO GINNASTICA, SI È VISTO MILAN-MONZA IN TV

(ANSA) - "Decorso regolare con paziente tranquillo": così il professor Alberto Zangrillo ha definito la situazione di Silvio Berlusconi, spiegando che la "fase è delicata" ma "manifesto un cauto ottimismo che ribadisco". Silvio Berlusconi "sta reagendo in modo ottimale alle cure, il che non vuol dire cantare vittoria dato che appartiene alla categoria definita più fragile".

Zangrillo si è fermato brevemente a parlare con i giornalisti all'esterno dell'ospedale, spiegando che non ci saranno per oggi altre comunicazioni sullo stato di salute di Silvio Berlusconi. Secondo quanto si è appreso, Berlusconi ha trascorso un'altra notte tranquilla ed è descritto di umore sereno e Zangrillo ha manifestato anche a lui la soddisfazione per il buon decorso della malattia.

Francesco Rigatelli per ''la Stampa''

Berlusconi lavora, fa ginnastica per la respirazione e fisioterapia. Ieri sera ha guardato Milan-Monza su Italia 1 e prima ha seguito l' intervento del premier Conte a Cernobbio. Dimostra appetito, ogni tanto si mette a letto, ma soprattutto sta nel salottino della sua suite al sesto piano del padiglione Diamante del San Raffaele di Milano. Fuori ci sono le guardie del corpo, dentro entrano solo gli infermieri e il professor Alberto Zangrillo, secondo cui «le condizioni cliniche del paziente Silvio Berlusconi permangono stabili. Il quadro respiratorio e quello clinico confermano un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo».

L' ex premier, dopo il tampone positivo di mercoledì e il ricovero di giovedì notte, è stato sottoposto a una Tac e a una lastra al torace, che hanno messo in evidenza un inizio di polmonite bilaterale. Per fortuna la diagnosi precoce e il tempestivo ricovero imposto dal medico curante fanno sì che Berlusconi non abbia febbre né bisogno di ossigeno, nonostante il respiro affannato e la voce nasale, e sia più che altro scocciato di essere in ospedale anziché in campagna elettorale.

Ieri comunque appariva più tranquillo e «stazionario», lo definisce chi ha parlato con lui come la senatrice Licia Ronzulli, mentre il partito ha l' ordine di lasciarlo in pace. Prima di rivederlo fuori ci vorrà almeno una settimana di quella che Zangrillo definisce «sorveglianza». E anche se il Covid induce tutti alla cautela per la sua imprevedibilità si spera che, oltre alla terapia farmacologica, il riposo assoluto aiuti la polmonite a non peggiorare in un paziente che per i suoi quasi 84 anni e per le patologie precedenti viene ancora considerato a rischio.

«Forza Silvio! Monza ti aspetta per vincere insieme», gli hanno scritto su uno striscione davanti al San Raffaele i tifosi della sua squadra neopromossa in serie B e guidata da Adriano Galliani, in isolamento fiduciario nonostante il tampone negativo. Tra i tanti auguri di guarigione arrivati spiccano quelli del premier Conte, mentre le telefonate sono soprattutto con i figli. Anche se pure loro cercano di disturbarlo il meno possibile.

Non possono andare a trovare il padre per il regime di isolamento cui è sottoposto causa Covid e alle conversazioni telefoniche stancanti vengono preferiti i messaggi affettuosi.

Così pure in famiglia si respira quel «cauto ma ragionevole ottimismo» sintetizzato da Zangrillo.

Tanto che Marina, dopo le accuse di untrice arrivate a Barbara e il messaggio affettuoso di Veronica Lario, interviene per chiedere «maggiore rispetto, discrezione e attenzione alla verità», descrivendo questi ultimi giorni come «segnati dalla ossessiva ricerca di conflitti che non esistono e da una caccia al "colpevole" che lascia sconcertati"». Il riferimento è alla sorella giudicata irresponsabile per aver passato una serata in discoteca a Capri prima di andare a trovare il padre a Porto Rotondo.

