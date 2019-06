“I made a list of hideous men in my life. It includes the president — who assaulted me in the dressing room of Bergdorf Goodman 23 years ago” https://t.co/4nvDE0pV0h — New York Magazine (@NYMag) 21 giugno 2019

e jean carroll

Nella storia di copertina del magazine New York, la giornalista E. Jean Carroll, che per anni ha tenuto una storica rubrica di consigli su Elle, racconta un episodio risalente a 25 anni fa, in cui Donald Trump, allora immobiliarista di successo, l'avrebbe molestata in un camerino del grande magazzino di lusso Bergdorf Goodman.

Nell'articolo la cronista fa una lista di uomini ''orrendi'' della sua vita, che include il presidente.

''Era fine 1995 o inizio 1996, Trump mi riconobbe nel negozio come 'quella tipa che dà i consigli'. Mi disse che era lì per comprare un regalo per una ragazza. Mi disse che voleva comprare un body di pizzo e mi spinse a provarmelo. Quando raggiungemmo i camerini, Trump mi spinse contro un muro, mi abbassò le mutande e forzando le sue dita sui miei genitali, spinse il suo pene a metà – o interamente, non ne sono sicura – dentro di me''.

La rivista ha contattato due amici della Carroll, che confermano come lei avesse raccontato l'episodio poco dopo gli eventi. Uno le consigliò di andare alla polizia, mentre l'altro le disse di dimenticare tutto, dicendole che il suo team di avvocati l'avrebbe ''sepolta''.

e jean carroll e il marito john johnson con ivana e donald trump

Nella foto di copertina, Carroll indossa il vestito di Donna Karan che indossava quel giorno, spiegando che ''ancora è appeso al retro della porta del mio armadio, ma questa è la prima volta che lo indosso da quel giorno''.

La replica della Casa Bianca ''Una storia totalmente falsa e non realistica, che emerge 25 anni dopo i fatti presunti, creata solo per mettere in cattiva luce il presidente''. Carroll è la 16ma donna ad accusare Trump di condotte sessuali inappropriate.

e jean carroll 1995

Nell'articolo, descrive altri episodi di molestie, incluso uno con l'ex amministratore delegato della CBS, Les Moonves, nel frattempo cacciato dall'azienda. Anche lui ''nega con enfasi'' le accuse della Carroll.

In previsione della domanda ''perché ci hai messo così tanto a denunciare i fatti'', la giornalista scrive: ''Ricevere minacce di morte, essere trascinata via da casa, essere ignorata, essere infangata, e unirmi alle 15 donne che si sono fatte avanti con storie credibili su come Trump le abbia afferrate, importunate, sminuite, sbranate, molestate e violentate, solo per vederlo rigirare la frittata, negare, minacciare e attaccarle, non mi era mai sembrata una cosa molto divertente. Ah, e sono una codarda.''

e jean carroll miss indiana university 1963 donald trump e jean carroll