''HO LA MUFFA NEI POLMONI'' - BOLSONARO NON SA PIÙ COME BUTTARLA IN CACIARA SUL CORONAVIRUS: DOPO CHE ANCHE LA MOGLIE E UN MINISTRO DEL SUO GOVERNO SONO RISULTATI POSITIVI, IL PRESIDENTE BRASILIANO SI TROVA A COMBATTERE UN'INFEZIONE CON GLI ANTIBIOTICI: ''SONO STATO TROPPO AL CHIUSO, DEVO AVER FATTO LA MUFFA''

Da www.huffingtonpost.it

JAIR BOLSONARO E IL TEST NEGATIVO AL COVID

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha reso noto che sta assumendo antibiotici per un’infezione che lo ha fatto sentire debole, dopo aver trascorso settimane in isolamento a a causa del coronavirus. Bolsonaro, riferisce Sky News, è apparso durante una trasmissione in diretta scherzando sul fatto di avere “muffa” nei suoi polmoni “dopo 20 giorni al chiuso”. “Ho appena fatto un esame del sangue. Ieri mi sentivo un po ‘debole. Hanno anche trovato un po’ di infezione. Ora sto assumendo antibiotici”, ha spiegato, senza fornire ulteriori dettagli.

jair bolsonaro e la moglie 2

Il leader brasiliano è risultato negativo al test sabato scorso, dopo 3 settimane di coronavirus. Ieri sua moglie è risultata positiva. Bolsonaro, anche se è stato contagiato, ha continuato a minimizzare la gravità del Covid, insistendo che le restrizioni alle imprese sarebbero state più dannose della malattia. Ma in tutto il paese l’epidemia continua a galoppare, con oltre 91.000 morti e 2.610.000 contagi, il numero più alto nel mondo dopo gli Stati Uniti.

jair bolsonaro con la moglie michelle 1

Notizia di ieri la positività al testo per Covid-19 di Michelle Bolsonaro, moglie del presidente brasiliano. A renderlo noto è stata la Presidenza del Brasile in un comunicato. ”È in buona salute e seguirà tutti i protocolli stabiliti. La first lady è seguita dall’equipe medica della Presidenza della Repubblica”, si legge nella nota.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Folha de Sao Paulo, come suo marito, la first lady brasiliana dovrà restare in isolamento in un’area del Palazzo Alvorada, residenza del presidente, senza avere contatti con le sue due figlie Laura e Leticia. Ieri, Michelle Bolsonaro ha partecipato a una cerimonia al Palazzo Planalto, sede del governo, durante la quale ha avuto contatti con le ministre Tereza Cristina (Agricoltura) e Damares Alves (Donna).

La first lady ha parlato indossando una mascherina, ma le ministre hanno utilizzato il suo stesso microfono e pulpito. Per via di questi contatti, Cristina e Alves hanno riferito che si sottoporranno al test per il coronavirus e hanno annullato i loro programmi di appuntamenti.

LA MASCHERINA DI BOLSONARO CON SE STESSO

Anche il ministro della Scienza e della Tecnologia del Brasile Marcos Pontes è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter. Si tratta del quinto membro del gabinetto del presidente Jair Bolsonaro infettato dal nuovo coronavirus.

