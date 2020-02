28 feb 2020 08:52

''MI HANNO OFFERTO DI AVERE UN SOSIA'' - PUTIN SOLLETICA LE LEGGENDE METROPOLITANE CHE DA ANNI GIRANO SU DI LUI, RACCONTANDO CHE DURANTE LA GUERRA IN CECENIA I SUOI COLLABORATORI AVEVANO PENSATO DI MANDARE IN GIRO UNA CONTROFIGURA PER EVITARE CHE FINISSE AMMAZZATO IN UN ATTENTATO - NELL'INTERVISTA HA POI CONFERMATO CHE CONTINUA A NON AVERE UN CELLULARE