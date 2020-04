3 apr 2020 20:13

''QUANTO SALVINI DOVREMO ANCORA SORBIRCI?'' - MICHELE SERRA: ‘’CHE COSA GLI HA FATTO, LA VITA, QUALI ‘’NO’’ E QUALI DELUSIONI HA DOVUTO CICATRIZZARE PER METTERE SU QUELL'ARIA INCAZZATA, COME NEI B-MOVIE? PER CHI PREFERISCE LA DEMOCRAZIA AI DISCORSI DAL BALCONE, CON IL SUO “MI PIACE” A ORBÁN, IL SALVINI HA UFFICIALIZZATO IL SUO TASSO DI FASCISMO’’