''SAVIANO È UN TURISTA, COSA NE SA DELL'AMERICA?'' - VIDEO: UN PERFIDO LUTTWAK CONTRO CONCITA DE GREGORIO CHE DIFENDEVA I REPORTAGE DEL COLLEGA DI ''REPUBBLICA'' SULLE PROTESTE. PER IL SUPER-FALCO, POI, SE CONTINUANO VIOLENZE E SACCHEGGI, IL DESTINO È SEGNATO: ''CI PREPARIAMO NON SOLO AD ALTRI 4 ANNI DI TRUMP, MA PURE ALLA SUCCESSIVA PRESIDENZA DI IVANKA''. E CONCITA TRASECOLA…

Da www.liberoquotidiano.it

"Non mi interrompere". Edward Luttwak ascolta Concita De Gregorio e prima "frigge" in collegamento con DiMartedì e poi esplode. La penna di Repubblica gli contesta le critiche a Roberto Saviano per la sua lettura su quanto sta accadendo negli Stati Uniti e il politologo americano risponde, piccato: "Io penso che sia un bravo scrittore, ma qua è un turista, come uno scrittore americano che fa un'analisi dei problemi di Napoli".

"Bisogna analizzare i fenomeni veri - continua Luttwak -. Oggi il governatore democratico Cuomo ha criticato il sindaco democratico di New York De Blasio, uno di ultra-sinistra ed ex sandinista, per aver bloccato la polizia. Sapete perché? Quello che sta succedendo oggi in America porterà ad una rielezione di Trump così forte che si può già pensare ai primi 4 anni di Ivanka Trump, successore di Donald". E la De Gregorio, dal suo salottino radical-chic, sgrana gli occhi: "Ha detto Ivanka? Oddio, per me basta così, non ho niente da aggiungere".

edward luttwak (2) roberto saviano new york

donald trump, melania e ivanka concita de gregorio ivanka e melania trump ivanka trump con il marito jared kushner a davos donald trump con ivanka e melania ivanka donald trump e steven mnuchin ivanka melania donald trump con papa francesco