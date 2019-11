''SE VA AVANTI COSÌ, L'UNIONE EUROPEA NON SOPRAVVIVE''. VIDEO: CHI HA DETTO QUESTE PAROLE PESANTISSIME? UN SOVRANISTA DELL'ULTIM'ORA? NO, MARIO MONTI, EX COMMISSARIO EUROPEO, EX PREMIER PER CONTO DI BRUXELLES. ''L'UE L'HA SCAMPATA BELLA CON LE ELEZIONI DI MAGGIO MA NON HA FATTO NULLA PER RISOLVERE I SUOI PROBLEMI. E OGGI È CIRCONDATA DA AVVERSARI, INCLUSI GLI STATI UNITI CHE L'HANNO CREATA'' - IL FILMATO DA ''STASERA ITALIA''

DAGONEWS

GIUSEPPE CONTE MARIO MONTI

Sempre per la serie ''notizie che non finiscono sui giornali'', venerdì Mario Monti ha detto: ''Io non sono affatto sicuro che l'Unione Europea sopravviva. Anzi, se va avanti così, non sopravvive. Perché l'Unione europea ha tirato un grande sospiro con i risultati delle elezioni di maggio. L'ha scampata bella ma non ha minimamente preso le misure sulle sfide da cui è circondata, ovunque il guardo io giro. Almeno una volta si poteva stare tranquilli sul versante Ovest, dove c'era la Gran Bretagna che faceva parte di noi e gli Stati Uniti che ci avevano creato e sostenuto. Oggi no, abbiamo un avversario, certamente a Washington se non a Londra''.

il senatore mario monti foto di bacco

Frasi pronunciate durante la presentazione del libro di Antonio Polito, Il muro che cadde due volte, a ''Book City Milano''. Il libro è pubblicato da Solferino, casa editrice di Cairo/Rcs, Polito è il vicedirettore del ''Corriere'', eppure delle parole (dell'editorialista del ''Corriere''!) Monti non ci pare di aver trovato traccia sui quotidiani, che anzi nel weekend si sono occupati di dare un'immagine paciosa del dibattito sul Fondo Salva-Stati, mentre in realtà sta scoppiando un bel casino (ma di questo parliamo in un prossimo articolo…).

L'estratto è stato ripreso solo da ''Stasera Italia'' su Rete4, di cui oggi è stato pubblicato il filmato. Eccolo: