''SONO ARRIVATA A MADRID MA NON SE N'È ACCORTO NESSUNO!'' - VIDEO: GRETA THUNBERG FA LA SIMPATICA E PURE UN PO' LA SBORONA ALLA STAZIONE, DOVE UNA FOLLA NOTEVOLE DI GIORNALISTI, CAMERAMEN, FAN E CURIOSI HA ASSALTATO IL SUO TRENO. È NELLA CAPITALE SPAGNOLA PER IL SUO SCIOPERÒ DEL VENERDÌ DURANTE LA COP25, CONFERENZA GLOBALE SULL'AMBIENTE - SACRILEGIO! L'ATTIVISTA HA VIAGGIATO SU UNA LINEA FERROVIARIA NON TUTTA ELETTRIFICATA: IL TRENO HA VIAGGIATO GRAZIE A UNA INQUINANTE LOCOMOTIVA DIESEL PER 100 KM…

I successfully managed to sneak into Madrid this morning! I don’t think anyone saw me... Anyway it’s great to be in Spain! https://t.co/8SfqpqbUXG — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 6, 2019

ANSA

E' arrivata a Madrid, dopo un viaggio notturno in treno partito da Lisbona, la giovane attivista svedese Greta Thunberg. Ad attenderla alla stazione alcuni giornalisti e media televisivi. La sedicenne che ha ispirato il movimento ambientalista Fridays for future (FFF) parteciperà alla Conferenza dell'Onu sui cambiamenti climatici che si è aperta lunedì scorso a Madrid e si concluderà venerdì 13 dicembre.

Greta si unirà questo pomeriggio alle 18 allo sciopero globale per il clima che partirà dalla stazione Atocha. In un tweet ieri aveva ricordato che oggi c'è il nuovo sciopero globale (il quinto da quando si è formato FFF) e aveva dato appuntamento ai ragazzi di Madrid.

Rientrata martedì scorso in Europa, a Lisbona, dopo la traversata atlantica in catamarano dagli Usa, Greta è a Madrid per scuotere i 196 Paesi partecipanti alla Cop25 ad un'azione urgente contro il riscaldamento globale. Come l'anno scorso alla Cop24 di Katowice in Polonia, il suo discorso è molto atteso. Oggi, prima di marciare assieme ai giovani spagnoli per sensibilizzare le coscienze sui disastri provocati dai cambiamenti climatici, Greta ha in programma una conferenza stampa con altri giovani attivisti alle 16:30 a "La Casa Encendida".

La giovane attivista - che viaggia a emissioni zero - era partita per gli Usa in settembre con il veliero di Pierre Casiraghi per partecipare al vertice sul clima a New York per poi trasferirsi in Cile per la Cop25. Ma la Conferenza delle parti è stata dirottata a Madrid per disordini nel Paese sudamericano. Quindi la sedicenne svedese, che ha preso un anno sabbatico dalla scuola ed è accompagnata dal padre in questo viaggio, ha trovato "un passaggio" per rientrare in Europa a bordo del catamarano di 48 piedi "La Vagabonde", ospite di una coppia australiana di YouTuber.

E' riuscita ad approdare a Lisbona in tempo per partecipare sia alla marcia, oggi, sia alla Cop25. Nell'agosto dell'anno scorso, Greta aveva cominciato il suo "sciopero per il clima" - come è scritto a mano su un cartello che porta sempre con sé alle manifestazioni - non andando a scuola ogni venerdì per protestare davanti al Parlamento di Stoccolma e sollecitare interventi per tagliare i gas a effetto serra che sono, secondo gli scienziati, la causa principale dei cambiamenti climatici e dei conseguenti eventi climatici estremi.

Da www.quotidiano.net

Attesissima al Cop25 di Madrid, nella notte la giovane attivista svedese per il clima Greta Thunberg ha viaggiato tra Lisbona e Madrid, dove stasera partecipa alla marcia per il Clima. Greta, tallonata dalla stampa internazionale (una trentina i reporter che, comprando i biglietti all'ultimo minuto, sono saliti con lei sul treno alla stazione di Lisbona), ha dovuto affrontare il lungo viaggio, oltre 10 ore, ma anche l''affronto' di dover violare i principi di sostenibilità da lei difesi con tanta energia: su un tratto - 100 chilometri tra il confine portoghese e Salamanca - la linea non è elettrificata e il treno dipende da una locomotiva diesel che produce il doppio di CO2 rispetto a quelle elettriche. Davvero uno smacco, per Greta, che non viaggia in aereo per evitare emissioni di gas inquinanti e per questo è tornata in Europa in catamarano.

Il Trenhotel Lusitania è il treno notturno che collega le due capitali iberiche: partendo da Lisbona, attraversa 17 città ed è arrivato stamane alle 08:40 a Madrid. La giovane svedese è arrivata alla stazione di Lisbona 'scortata' dalla polizia e da Nikki Henderson, la skipper britannica che l'ha accompagnata durante la traversata transatlantica conclusasi martedì scorso, tre settimane a bordo del catamarano La Vagabonde.

Il suo ingresso sul treno è stato accompagnato dalla baraonda dei giornalisti e alla fine la giovane è stata anche fotografata mentre saliva a bordo. Sebbene la Junta de Extremadura le avesse messo a disposizione un'auto elettrica, scartate le offerte più stravaganti (persino quella di percorrere a bordo di un asino i 600 chilometri che separano le due capitali iberiche), la ragazzina infatti ha scelto di utilizzare i pochi collegamenti ferroviari esistenti tra Portogallo e Spagna.

