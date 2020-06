''SONO COME IL COVID: CHI HA PRESO LE DISTANZE DA ME SI È SALVATO'' - VIDEO: L'INTERVISTA INTEGRALE DI GILETTI A PALAMARA, CHE CON IL TROJAN NEL CELLULARE HA MESSO NEI PASTICCI METÀ POLITICA E QUASI TUTTA LA MAGISTRATURA: ''LE MIE PAROLE CONTRO SALVINI ERANO SBAGLIATE. NON HO FERMATO IO DI MATTEO, MA IL SISTEMA DELLE CORRENTI, CHE HA PORTATO A CARRIERISMO SFRENATO. GLI ACCORDI SULLE NOMINE ERANO FISIOLOGICI, MA NON CON I POLITICI''. E POI SU LOTTI RIVELA CHE…

1.PALAMARA, IO MALE ASSOLUTO? PENSARLO FA COMODO A QUALCUNO

(ANSA) - "Identificarmi come male assoluto può far comodo a qualcuno". Lo ha detto l'ex consigliere del Csm Luca Palamara, intervistato da Massimo Giletti.

2.PALAMARA, ACCORDI SU NOMINE FISIOLOGICI, MA NON CON POLITICI

(ANSA) - "Gli accordi sulle nomine erano fisiologi, ma non con i politici" .

3.PALAMARA, SONO UOMO DELLE ISTITUZIONI, PORTO TOGA NEL CUORE

(ANSA) - "Sono qui perche ho il dovere di chiarire. Mi sento e sono uomo delle istituzioni, amo la magistratura, porto la toga nel cuore".

4.PALAMARA, LOTTI? AVEVO SOTTOVALUTATO SUA INDAGINE

(ANSA) - "Con Lotti ho commesso un errore di sottovalutazione. Ho sottovalutato il suo ruolo con la procura di Roma". lo ha detto l'ex consigliere del Csm Luca Palmara, riferendosi al fatto che Lotti era indagato dalla procura di Roma.

5.PALAMARA, NON HO FERMATO IO DI MATTEO, MA SISTEMA CORRENTI

(ANSA) - "E' troppo facile dire che sia stato Luca Palamara a fermare Di Matteo. Il sistema delle correnti si accordo' su nomi diversi, e quella decisione fu ratificata dal plenum. Una sorta di manuale Cencelli e Di Matteo venne pretermesso".

6.PALAMARA, MI CHIAMAVANO TANTISSIMI COLLEGHI

(ANSA) - "Mi chiamavano tantissimi colleghi, non per il compimento di atti illeciti. Ma perché ero in grado di mediare".

7.PALAMARA, IO COME COVID, CHI MI HA DISTANZIATO SI È SALVATO

(ANSA) - "Ho anticipato il Covid: chi ha attuato il distanziamento sociale con me si è salvato". Lo ha detto l'ex consigliere del Csm Luca Palamara a "Non è l'Arena", riferendosi al fatto che nel suo telefono era stato inserito il trojan.

8.PALAMARA, IN MAGISTRATURA CORSA A CARRIERISMO SFRENATO

(ANSA) - "Nel 2006 c'è stata una grande trasformazione nella magistratura che ha determinato la corsa al carrierismo sfrenato. E i posti in procura sono molto ambiti".

9.MEA CULPA DI PALAMARA SU SALVINI: «SBAGLIATE LE PAROLE CONTRO DI LUI»

Virginia Piccolillo per il “Corriere della Sera”

«Su Salvini ho usato un' espressione impropria, non volevo offenderlo. Ma quella frase non rispecchia fedelmente il pensiero: è decontestualizzata, volevamo tutelare il pm che indagava».

A un anno esatto dal suo interrogatorio davanti ai pm di Perugia, l' ex presidente dell' Anm Luca Palamara parla per la prima volta in tv.

Lo fa intervistato da Massimo Giletti a Non è l' Arena su La7. E si difende: «Non sono io il male assoluto. Potrebbe far comodo a qualcuno pensarlo. Sono un uomo delle istituzioni e ho la toga nel cuore». Ma quel trojan, dice, lo ha reso come il Covid: «Chi ha attuato il distanziamento da me si è salvato».

Non ha più la barba, nè peli sulla lingua l' ex consigliere Csm, e sottolinea: «Facevo parte di un organo collegiale composto da 27 persone. Ipotizzare che sia solo io, a far convergere tutte le situazioni verso una unica, dà una falsa rappresentazione della realtà». Nega di aver fermato Nino Di Matteo nella corsa a superprocuratore antimafia: «Il sistema di correnti si accordò su nomi diversi e il plenum ratificò, una sorta di manuale Cencelli». E spiega: «Il sistema premia chi appartiene alle correnti e negare che le correnti rappresentino una scorciatoia significa negare la realtà».

Non si sottrae alla domanda sulle cene con Lotti: «Ho sottovalutato che fosse indagato». E sulla nomina di Ermini dice: «Il sistema di elezione del vicepresidente prevede un accordo fra correnti».

Oltre a Palamara, ieri Non è l' Arena è tornata a occuparsi di Francesco Basentini, ex capo del Dipartimento dell' amministrazione penitenziaria costretto alle dimissioni dopo la bufera per le scarcerazioni dei boss durante l' emergenzxa Covid. Giletti, documenti alla mano, ha svelato un episodio che è stato al centro dell' attenzione della Procura di Potenza e sul quale lo stesso Basentini è stato ascoltato, come persona informata sui fatti, per cinque ore. Basentini, stando alla ricostruzione, nel febbraio 2019 riceve nel suo ufficio al Dap due persone: l' avvocato Raffaele De Bonis Cristalli (che non sa di essere pedinato per un' inchiesta che lo farà finire in arresto) e Vito Matteo Barozzi, cui fa capo la Cobar, impresa che ha già fatto parlare di sé per appalti finiti sulle cronache giudiziarie: la ricostruzione-scandalo del teatro Petruzzelli e il «pizzo» pagato alla 'ndrangheta per l' allestimento del Museo dei Bronzi di Riace a Reggio Calabria.

Cosa ci facessero quei due nell' ufficio del capo del Dap se lo sono chiesti i pm di Potenza. E visto che Basentini aveva fatto partecipare all' incontro anche l' architetto Barletta che cura gli appalti del Dap, glielo avrebbero chiesto in quel lungo colloquio. Lui avrebbe minimizzato, sostenendo che i lavori nelle carceri vengono affidati dal ministero delle Infrastrutture. «Però - sottolinea Giletti - dopo il decreto Semplificazione anche il Dap può bandire gare».

A Palamara Basentini inviò un messaggio: «Luca, ho saputo che oggi la Commissione proporrà Curcio ahimè.

Non si riesce a fare proprio nulla per D' Alessio?». «Purtroppo è così», fu la risposta di Palamara. E infatti Curcio ora indaga su quel giallo.

