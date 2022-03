UN ALTRO CITTADINO AMERICANO È STATO UCCISO IN UCRAINA, A CHERNIHIV. PER QUANTO ANCORA BIDEN POTRÀ IGNORARE LA MORTE DEI SUOI CONNAZIONALI? - IL DUCETTO CECENO RAMZAN KADYROV ANNUNCIA: “MIGLIAIA DI VOLONTARI DIRETTI IN UCRAINA”. SONO GIORNI CHE LO DICE: HANNO TROVATO TRAFFICO PER STRADA? - KIEV CHIEDE ALLA TURCHIA DI ESSERE GARANTE DELL’ACCORDO CON LA RUSSIA, INSIEME AI CINQUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’ONU - MACRON: “LA FRANCIA SI PREPARI A UNA GUERRA DI ALTA INTENSITÀ IN EUROPA”