VIDEO - BORIS JOHNSON AL PRESENTATORE CHE GLI PROSPETTA LA SOLUZIONE ITALIANA: ''MISURE DRACONIANE CHE STIAMO VALUTANDO. MA AL MOMENTO NON PENSIAMO DI CHIUDERE LE SCUOLE. C'È ANCHE CHI DICE CHE DOVREMMO 'PRENDERLO E NON ROMPERE' ('TAKE IT ON THE CHIN'), PERMETTERE AL VIRUS DI COLPIRE IL GROSSO DELLA POPOLAZIONE, DI FARE IL SUO CORSO. IO SONO PER UNA SOLUZIONE INTERMEDIA''

BILD CITA MERKEL, 'SI INFETTERÀ 60-70% POPOLAZIONE'

angela merkel starnutisce

(ANSA) - Il coronavirus sarà contratto da gran parte della popolazione, secondo la cancelliera tedesca Angela Merkel, citata in proposito dalla Bild. "Tra il 60 e il 70% della popolazione in Germania si infetterà con il virus", avrebbe detto Merkel nel corso di una riunione interna al gruppo parlamentare Cdu-Csu a Berlino, secondo quanto riporta il giornale. La cancelliera ha poi elogiato il comportamento del suo ministro della Salute Jens Spahn, "chiaro e concreto".

Il ministro della Salute Jens Spahn ha confermato l'analisi della cancelliera, sottolineando però che se non si dovesse trovare un vaccino in tempi rapidi, il 60-70% della popolazione potrebbe essere effettivamente contagiata dal coronavirus. Spahn ha poi chiarito che l'80% dei contagiati attraverserà l'epidemia senza particolari sintomi. La fascia più problematica è rappresentata, invece, dagli ultrasessantacinquenni.

angela merkel starnutisce 3

L'ipotesi di un contagio di questa scala era stata avanzata in un'intervista alla Berliner Zeitung dal direttore dell'istituto di virologia della Charité Christian Drosten, che aveva dichiarato come "probabile che venga infettato tra il 60 e il 70 per cento, ma non sappiamo in quale tempo". Spahn ha infine ribadito ai colleghi dell'Unione che al momento l'obiettivo è mantenere stabile il sistema sanitario e la vita sociale, e rallentare la curva del contagio. La Germania dispone di 28.000 posti letto per la terapia intensiva.

seehofer rifiuta la stretta di mano di merkel

CORONAVIRUS: GOVERNO DI LONDRA PER ORA RESTA ALLA FINESTRA

(ANSA) - La Gran Bretagna resta per ora alla finestra sull'epidemia coronavirus, in controtendenza con altri Paesi, pur ammettendo che il numero dei contagi - in aumento, ma fermo fino a ieri sotto quota 300, con 3 morti accertati - sia destinato "a crescere in misura significativa". E' questa la prima indicazione emersa dalla riunione di oggi del comitato d'emergenza Cobra presieduto dal premier Boris Johnson con la partecipazione di vari ministri e dei vertici sanitari.

boris johnson coronavirus

Conclusione, un portavoce di Downing Street ha precisato che misure restrittive per garantire minori contatti sociali (come la cancellazione generalizzata di luoghi pubblici o eventi collettivi e sportivi) sono state discusse, ma non saranno per ora rese operative. Mentre ufficialmente il Paese rimane in fase di "contenimento" dell'infezione, non di "rallentamento" della diffusione di un virus già presente, malgrado l'indicazione data inizialmente d'un passaggio in questo senso fin da venerdì dal professor Chris Whitty, chief medical officer del Regno.

boris johnson

CORONAVIRUS:NIENTE SPORT GB A PORTE CHIUSE,BORIS ALLO STADIO

(ANSA) - Niente partite di calcio della Premier League o manifestazioni sportive importanti a porte chiuse nel Regno Unito, almeno per ora. Lo ha confermato un portavoce di Downing Street, sottolineando fra l'altro la presenza del primo ministro Boris Johnson "nel weekend" allo stadio per un match di rugby. La prospettiva di un'indicazione generale per lo svolgimento d'eventi a porte chiuse "non è qualcosa che mettiamo in cantiere in questo particolare momento", ha detto il portavoce dopo un incontro, oggi, fra i vertici del governo Tory britannico e quelli di diverse federazioni sportive.