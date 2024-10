2 ott 2024 09:39

L'AUSTERITY E' ARRIVATA IN FRANCIA – PER RISANARE IL "COLOSSALE" DEBITO FRANCESE, IL PREMIER NEOGOLLISTA FRANCESE BARNIER LANCIA, TRA LE PROTESTE DEI MACRONIANI, UNA PATRIMONIALE PER LE IMPRESE "CHE REALIZZANO PROFITTI IMPORTANTI" E PER I PIÙ RICCHI - LA CORTE DEI CONTI DI PARIGI SUGGERISCE DI TAGLIARE 100MILA POSTI DI LAVORO NEGLI ENTI LOCALI (PER RISPARMIARE OLTRE 4 MLD DI EURO ALL'ANNO) - QUESTA E' LA CURA DRACONIANA IMPOSTA OLTRALPE. E IN ITALIA CHE HA UN DEBITO PUBBLICO DI POCO INFERIORE A QUELLO FRANCESE COSA ACCADRA'?