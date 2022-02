11 feb 2022 19:10

C'È UNA CLASSIFICA IN CUI LETTA È PRIMO, NON È QUELLA DEI CONSENSI MA DEI REDDITI! - TRA I LEADER POLITICI, ENRICHETTO È IL PIÙ RICCO: 621.818 EURO DI COMPENSI DICHIARATI NEL 2021 - SEGUE RENZI CON 571.391 EURO, POI LA MELONI CON 134.206 EURO, SPERANZA A 107.842 EURO, MENTRE SALVINI SI FERMA A 99.699 EURO - SE VOLETE FATTURARE I SOLDONI PERÒ DOVETE FARE GLI AVVOCATI: GHEDINI HA GUADAGNATO IN UN ANNO 2 MILIONI 689 EURO, LA BONGIORNO 2 MILIONI 402 EURO - IL PREMIER DRAGHI? SI FERMA MOLTO PIÙ GIÙ...