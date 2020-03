L'EUROPA NON SARA' PIU' COME PRIMA - OLANDA E GERMANIA SONO MOLTO “SCETTICHE” SULLA SOSPENSIONE DEL PATTO DI STABILITÀ PER CONTRASTARE L’EMERGENZA CORONAVIRUS MA LA MERKEL FA IL SUO “WHATEVER IT TAKES” CON UN PIANO “ILLIMITATO” DI GARANZIE PUBBLICHE - L’ITALIA HA DIFFICOLTÀ A FARE UNA MANOVRA DA 15-20 MILIARDI – SCHENGEN DI FATTO È SOSPESO. LA GERMANIA CHIUDE LE FRONTIERE

1 - PATTO DI STABILITÀ, LA FRENATA DI OLANDA E GERMANIA

Marco Bresolin per “la Stampa”

Per il momento i ministri dell' Eurozona non sembrano intenzionati a sospendere l' applicazione del Patto di Stabilità. Non tutti, perlomeno. Nei contatti preparatori dell' Eurogruppo in agenda oggi è emerso lo scetticismo di alcuni governi - tedesco e olandese in primis - che ritengono ancora prematura l' attivazione della clausola, messa sul tavolo dalla Commissione.

Ma la situazione è in costante evoluzione e le cose cambiano a una velocità incredibile di ora in ora: negli ultimi due giorni Francia, Spagna e Olanda hanno chiuso praticamente tutto e altri governi sono pronti a farlo presto. Dunque il confronto tra i ministri è tutt' altro che scontato.

Su richiesta italiana, e nonostante le resistenze di molti, i ministri si riuniranno in videoconferenza. Sempre oggi anche i leader del G7 si confronteranno con un collegamento a distanza e il tema centrale su entrambi i tavoli sarà il Coronavirus e il suo impatto sull' economia globale. «Ho parlato con il premier canadese Justin Trudeau e abbiamo deciso che una risposta coordinata è la via da seguire» ha detto ieri Charles Michel, presidente del Consiglio europeo.

L' agenda dell' Eurogruppo è stata stravolta: i ministri non approveranno la riforma del Fondo Salva-Stati (Mes), come inizialmente previsto, ma parleranno quasi esclusivamente di Coronavirus.

L' impatto sull' economia europea sarà devastante, con una forte recessione che viene ormai data per scontata nel 2020. Al di là del dibattito sulle regole Ue, un altro nodo cruciale riguarderà gli stimoli di bilancio che i governi saranno chiamati ad adottare. Al momento non sono molti i Paesi che hanno già stanziato maxi-somme per far fronte all' emergenza, sanitaria ed economica.

Fuori dall' Italia, l' intervento più sostanzioso potrebbe essere quello della Francia, che a giorni dovrebbe annunciare un piano da 30-40 miliardi di euro. Il presidente dell' Eurogruppo, Mario Centeno, spera di poter uscire dalla riunione di questo pomeriggio con una cifra globale. Un numero per dire quanto l' Europa sarà pronta a mettere sul tavolo, anche se sarà con ogni probabilità la somma di investimenti nazionali, fondi europei e garanzie per i prestiti.

2 - LA GERMANIA SOSPENDE SCHENGEN MACRON INVECE LASCIA FARE LE ELEZIONI

Gabriele Carrer per “la Verità”

Mentre la Cina annuncia progressi (sono salite a 11 le province cinesi senza infezioni da coronavirus) pur temendo il contagio di ritorno, l' Europa è ormai il principale focolaio del coronavirus al mondo. Così i Paesi europei hanno deciso di proteggersi, molti seguendo il modello italiano. Il governo tedesco ha deciso la chiusura delle frontiere con Francia, Svizzera e Austria a partire da oggi alle 8 per fermare la diffusione.

Secondo la Bild, la circolazione delle merci dovrebbe essere garantita così come gli spostamenti dei pendolari. In Germania sono stati registrati oltre 5.000 casi di Covid-19 e nove vittime. In totale, nel mondo, sono morte oltre 6.000 persone e 160.000 sono rimaste contagiate. La Cina rimane il Paese con il più alto numero di morti (3.199) ma ora è in Europa che l' epidemia progredisce rapidamente. Secondo il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, la pandemia crea un «rischio reale e crescente di una recessione globale.

Nessun Paese può affrontarlo da solo», ha scritto il segretario generale in un editoriale sul quotidiano portoghese Publico. «Più che mai», ha spiegato, «i governi devono cooperare per rilanciare le economie, espandere gli investimenti pubblici, promuovere gli scambi e garantire il sostegno alle persone e alle comunità».

Tra i Paesi più colpiti c' è la Spagna con circa 2.000 nuovi casi di coronavirus e un centinaio di persone morte nelle ultime 24 ore. Lo hanno reso noto le autorità spagnole oggi. Secondo l' ultimo bollettino, sono 7.753 i casi in totale mentre 288 persone sono morte a causa del Covid-19 nel Paese, che da sabato è andato in isolamento quasi totale nel tentativo di frenare la diffusione della pandemia. Positiva anche la moglie del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. L' esercito ha iniziato a pattugliare le strade di Madrid e di altre città spagnole nei luoghi dove si possono creare assembramenti come le stazioni di treni e autobus.

Anche l' Austria ha deciso di chiudere tutto, seguendo il modello italiano. Saranno chiusi non solo i negozi, ma anche ristoranti, parchi giochi e campi sportivi. Consentiti, invece, come in Italia, solo spostamenti inderogabili. Ed è in programma anche lo stop dei voli di linea verso Russia, Ucraina e Regno Unito. Per affrontare l' emergenza sanitaria il cancelliere Sebastian Kurz ha deciso di richiamare un certo numero di cittadini che in passato hanno svolto il servizio di leva militare oppure il servizio civile. Inoltre, verrà prolungata la durata di chi sta facendo il servizio civile e la leva.

Intanto l' Unione europea continua a dibattere sulle limitazione all' esportazione di materiale di protezione come le mascherine. Il presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha diffuso un video su Twitter con un appello ai governi: «Dobbiamo condividere il materiale protettivo all' interno dell' Ue. I divieti di vendita ad altri Paesi europei sono nefasti».

In quarantena anche la Repubblica Ceca, dove ieri i casi erano 214, un aumento di 25 rispetto a 24 ore prima. Cresce la preoccupazione anche in Francia, dove le elezioni di ieri hanno fatto registrare un crollo dell' affluenza. Secondo il ministro dell' Educazione Jean-Michel Blanquer l' epidemia di coronavirus contagerà «probabilmente» più della metà della popolazione francese. Una prospettiva più bassa di quella fornita alcuni giorni fa dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, che aveva parlato del 60/70% dei tedeschi.

Nel Regno Unito si sta ripensando la strategia dell' immunità di gregge annunciata qualche giorno fa dal premier Boris Johnson: agli ultrasettantenni è stato chiesto di rimanere a casa. Ma il numero delle persone positive è salito a 1.372, con un incremento del 20 per cento. I decessi ieri erano 35, sabato 21.

L' Iran ha raggiunto i 13.938 casi. I decessi, invece, sono saliti a 724 registrando un aumento di 113 casi in un giorno. Negli Usa i contagi sono oltre 3.000 casi con 61 morti. New York si conferma lo Stato più colpito: oltre 700 casi e tre decessi. Negativo il tampone del presidente Donald Trump.