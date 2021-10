C'È UN FIDO COMPAGNO CHE DRAGHI È RIUSCITO AD ADDOMESTICARE E NON È SALVINI - "CHI" PUBBLICA LE FOTO DEL PREMIER IN GIRO COL SUO CANE, "BARSUK", UN BRACCO UNGHERESE CHE CINQUE ANNI FA HA ADOTTATO PRENDENDOLO IN UN ALLEVAMENTO - SUPER MARIO INDOSSA UNA POLO BLU E UN CAPPELLINO CON VISIERA: AL VOLANTE DELLA SUA PANDA VA A FARE UNA PASSEGGIATA AL PARCO LA DOMENICA E... - FOTO

Giulia Cerasoli per “Chi”

mario draghi a spasso con il cane 7

Mario Draghi è un duro dal cuore tenero. Lo descrivono come un uomo carismatico, un po' freddo e pragmatico. Schivo e, a volte, sarcastico nei rapporti umani. Un premier giusto e tosto, che però nel weekend svela un cuore animalista e un affetto enorme per lo splendido bracco ungherese che cinque anni fa ha adottato, prendendolo in un allevamento.

mario draghi a spasso con il cane 6

Un «magnifico esemplare», lo definisce il suo veterinario, "esemplare" di cui il premier e sua moglie Maria Serenella si occupano tutti i giorni con grande impegno. In queste immagini raccontiamo la domenica romana del capo del governo, che, finalmente rilassato, si sveglia, indossa una polo blu e un cappellino con visiera e al volante della sua Panda porta quello che dovrebbe chiamarsi Barsuk (il nome ungherese che ha ricevuto nel suo allevamento) a fare una passeggiata al parco.

mario draghi a spasso con il cane 5

Ovvio che per depistare fotografi e curiosi cambi parco tutte le volte, quindi invece di andare a piedi a Villa Borghese preferisce prendere l'auto e scegliere un giardino pubblico più lontano. Pur di rendere felice il suo cane adorato (del quale cura personalmente con grande cura anche l'alimenta-zione) Draghi è disposto a spostarsi di quartiere.

mario draghi a spasso con il cane 3

Dopo una corsa al parco, Barsuk torna a casa e tranquillamente passa davanti ai carabinieri, che, ligi al dovere, vedendo arrivare il premier con cappellino e guinzaglio, da solo al volante, scattano sull'attenti mentre lui sorride sotto la visiera. La sua fuga animalista è riuscita. Ora può tornare a casa dalla moglie. Con il suo cagnolone color miele Draghi riesce a dimenticare una delle settimane più impegnative del suo mandato.

mario draghi a spasso con il cane 4

Rilassarsi pur avendo soltanto la domenica a disposizione, però, non è facile, anche per un uomo carismatico come SuperMario. Nelle ultime settimane infatti le fughe a Città della Pieve dal venerdì sera si sono diradate. L'impegno di governo e gli appuntamenti internazionali (gli incontri con Angela Merkel e poi con Nancy Pelosi) riempiono la sua agenda sette giorni su sette e quindi i fine settimana in campagna sono sospesi. L'unica fuga resta quindi quella con Barsuk al parco. Alla guida della Panda, con un cappellino abbassato sul volto e un amico vero sul sedile posteriore.

mario draghi a spasso con il cane 1 mario draghi a spasso con il cane 2