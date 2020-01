27 gen 2020 17:00

L'ISIS È SCONFITTA E DISOCCUPATA E ALLORA SI BUTTA SU UN GRANDE CLASSICO: ISRAELE. FORSE È LA VOLTA BUONA CHE CI LEVIAMO I JIHADISTI DALLE PALLE - DIFFUSO L'AUDIO DEL PORTAVOCE AL QURAISHI, IN CUI SI PARLA DI UNA ''NUOVA FASE'' IN CUI SI INCORAGGIANO I COMBATTENTI A PRENDERSELA CON LA TERRA SANTA. NON A CASO L'ANNUNCIO ARRIVA MENTRE NETANYAHU È DA TRUMP: ''GLI OCCHI DEL CALIFFATO SONO PUNTATI SU GERUSALEMME''