8 mar 2022 19:55

L'ITALIA NON HA NULLA DA DIRE A VALENTINA MATVIENKO? - L’OLIGARCA PUTINIANA, LA DONNA CHE ADESSO HA FIRMATO L’ATTO DI GUERRA ALL’UCRAINA, HA UNA MEGA VILLA SULLA COSTA DI PESARO: 26 ETTARI DI TERRITORIO, 650 METRI DI COSTA DISPONIBILE E TOTALMENTE PRIVATIZZATA, CASA DI 774 METRI QUADRATI - LA FONDAZIONE DI NAVALNY SI INCAZZA: "L’ITALIA NON PUÒ NON SANZIONARLA" - LEI E IL FIGLIO SERGEJ HANNO POTUTO COMPRARE UN PEZZO DA SOGNO DI COSTA ADRIATICA, COCCOLATI E PROTETTI DAL SISTEMA DEL NOSTRO PAESE, A 50 METRI DA UN FARO DELLA NATO...