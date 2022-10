“RISHI SUNAK DOVRÀ ABITUARE GLI INGLESI CHE A DOWNING STREET CI SIA UN ‘NON BIANCO’, GIORGIA MELONI DOVRÀ CONVINCERE TUTTI DI ESSERE ‘NON NERA’” – SEBASTIANO MESSINA: “NON SO QUALE DELLE DUE IMPRESE RISULTERÀ PIÙ ARDUA” – LO SCRITTORE ANGLO-PAKISTANO HANIF KUREISHI: “SUNAK NON È CERTO OBAMA. NON HA LA SUA AUTORITÀ MORALE, E POI È UN PRIVILEGIATO. NON HA DOVUTO SUDARE PER ISCRIVERSI ALLE SCUOLE PRIVATE, ED È PERSINO PIÙ RICCO DI RE CARLO!”