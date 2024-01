19 gen 2024 18:34

L'ORDINE DELLO ZIO SAM ALLA TURBO-ATLANTISTA GIORGIA: “CON HEZBOLLAH PENSACI TU!” – L'INVIATO SPECIALE DI BIDEN PER IL LIBANO, AMOS HOCHSTEIN, È VOLATO A ROMA E HA INVITATO “CALDAMENTE” LA MELONI A INTERVENIRE COME MEDIATORE CON BEIRUT, ANCHE VISTA LA PRESENZA DI SOLDATI ITALIANI NEL PAESE – PER ADESSO IL VIAGGIO DELLA DUCETTA IN LIBANO (SALTATO A NATALE PER I PROBLEMI DI SALUTE DELLA PREMIER) È CONGELATO: TROPPI RISCHI PER GLI SCONTRI IN CORSO CON ISRAELE...