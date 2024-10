L'ORLANDO FUMOSO-2! PER LA PRESIDENZA DELLA REGIONE LIGURIA ANDREA ORLANDO NON ERA IL CANDIDATO PIU' ADATTO: NON È RADICATO SUL TERRITORIO ED È DA SEMPRE PERCEPITO COME UN CORPO ESTRANEO ALLA REALTÀ LIGURE (TIFA PURE FIORENTINA) - I 3 FATTORI DI FORZA DEL CANDIDATO DI CENTRODESTRA BUCCI - AL CENTROSINISTRA SAREBBE STATO MOLTO PIÙ UTILE UN CIVICO UNIFICANTE DI UN POLITICO DIVISIVO - NELLE COMPETIZIONI ELETTORALI, ORLANDO SI CONFERMA UNO SCACCIA-VOTI...

“Correvo con 10 chili in più sulla schiena”. Dopo la sconfitta di misura contro Bucci in Liguria, Andrea Orlando va in cerca di alibi e se la prende con i veti di Conte su Renzi, la competizione Calenda-Italia Viva e il redde rationem nel M5S a tre giorni dal voto, tra Grillo e Peppiniello Apulo. Tutto vero. Ma come si fa a perdere una elezione dopo che la precedente giunta di centrodestra è stata decapitata da un’inchiesta per corruzione e l’ex governatore Toti è finito agli arresti?

La verità è che il 55enne spezzino, capo della corrente di sinistra dem, era il profilo meno indicato per correre alla presidenza della Regione per il fatto che non è radicato sul territorio ed è da sempre percepito come un corpo estraneo alla realtà ligure (tifa pure Fiorentina).

Quattro volte ministro, deputato da 5 legislature (la prima nel 2006, 18 anni fa), Orlando viene considerato un politico ormai “romanizzato”, un fattore di debolezza di fronte a un candidato fortemente “civico” come Marco Bucci. Il primo cittadino di Genova ha potuto contare su diversi fattori di forza che hanno fatto breccia nell’elettorato. Innanzitutto nella vulgata popolare lui è il sindaco del ponte Morandi ricostruito.

Inoltre la storia della sua malattia (Bucci ha un cancro alle ghiandole linfatiche sul collo) ha avuto una presa emozionale sugli elettori. Infine, il candidato del centrodestra, voluto fortemente da Giorgia Meloni, ha potuto contare su un portatore di voti come Scajola che nel suo feudo di Imperia e provincia è riuscito a compensare la perdita di voti subita da Bucci a Genova dove ha vinto Orlando (“Il cattivo risultato nella città che amministro? C’è stato un certo disappunto dei cittadini per tutti i cantieri che ci sono. La gente non gradisce il disagio”, ha spiegato il sindaco).

Al netto delle polemiche su Conte e Renzi, al centrosinistra sarebbe stato molto più utile un candidato civico di un politico tout court come Orlando che si conferma uno scaccia-voti da competizione…

Elezioni regionali in Liguria: riepilogo (notizia in aggiornamento)

Risultati finali:

? Bucci (centrodestra): 48,8% ?

? Orlando (centrosinistra): 47,4%

Voti di lista (dato parziale):

PD: 28,55%

Fratelli d'Italia: 14,79%

Vince Liguria (civica di centrodestra vicina a Toti e a Bucci): 9,43%

Lega: 8,48%

Forza Italia: 7,98%

Alleanza Verdi Sinistra: 6,20%

Orgoglio Ligure (civica di centrodestra): 5,72%

Orlando Presidente: 5,37%

Movimento5Stelle: 4,64%

Azione: 1,76%

Vincitore nelle città più grandi:

Genova: ? Orlando +8,0

La Spezia: ? Orlando +5,1

Savona: ? Orlando +20,4

Sanremo: ? Bucci +25,6

Imperia: ? Bucci +9,3

Rapallo: ? Bucci +28,5

Chiavari: ? Bucci +16,8

Albenga: ? Bucci +7,5

Ventimiglia: ? Bucci +31,4

Sarzana: ? Orlando +10,8

Vantaggio per provincia:

Genova: ? Orlando +2,0

Imperia: ? Bucci +24,2

La Spezia: ? Orlando +4,1

Savona: ? Bucci +3,1

Comune di Genova:

? Orlando: 52,3%

? Bucci: 44,3%

Resto della Città metropolitana di Genova:

? Bucci: 52,9%

? Orlando: 42,5%

Composizione del Consiglio Regionale:

? Maggioranza (18):

Noi Moderati: 5

Fratelli d'Italia: 5

Lega: 3

Forza Italia: 3

Civici: 2

? Opposizione (13):

PD: 9

Europa Verde: 1

MoVimento5Stelle: 1

Civici: 1

Indipendenti di Alleanza Verdi Sinistra: 1

