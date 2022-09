E' SCATTATO L'ALLARME ROSSO PER CIA E MI5: COSA FACCIAMO SE PUTIN, COME EXTREMA RATIO ALLA SUA SCONFITTA, DECIDESSE DI USARE ARMI NUCLEARI?

DAGOREPORT

vladimir putin fucile

E’ scattato l’alert per Cia e MI5 (Military Intelligence, Sezione 5), il controspionaggio del Regno Unito. Cosa facciamo se Putin, come extrema ratio alla sua sconfitta, decidesse di usare armi nucleari tattiche? Quale reazione? Scartata l’ipotesi 007 di un commando speciale all’assalto del Cremlino, gli Stati Uniti potrebbero cercare di "distruggere la flotta del Mar Nero o distruggere le basi russe in Crimea.

ZELENSKY 56

Mollato da Cina, India e dai paesi alleati, con la Russia in crisi economica per l’urto delle sanzioni, chiuso nel suo bunker, è altissimo il timore che Putin sbrocchi e si trasformi nel Dottor Stranamore a cavallo di un missile nucleare. Sa benissimo che se cede alle trattative, ha perso. E’ altresì consapevole che gli Stati Uniti, con la loro altissima tecnologia militare, sono in grado di far vincere Zelensky quando vogliono.

ZELENSKY BIDEN

E qui troviamo Joe Biden al bivio: se facciamo vincere Zelensky quale potrebbe essere la reazione di Mosca? Meglio limitare l’aiuto militare e costringere il sempre più gasato leader ucraino al tavolo delle trattative?

ben hodges

2. L'AMERICA SI VENDICHERÀ CON "UN ATTACCO DEVASTANTE" CONTRO LA FLOTTA RUSSA DEL MAR NERO O LE BASI IN CRIMEA SE PUTIN SEGUIRÀ LA MINACCIA DI USARE ARMI NUCLEARI IN UCRAINA

Tom Cotterill e Chris Pleasance per Mailonline

L'America si vendicherà con "un attacco devastante" contro l'esercito russo se Vladimir Putin utilizzerà armi nucleari in Ucraina, ha avvertito l'ex comandante europeo dell'esercito degli Stati Uniti.

Il tenente generale in pensione Ben Hodges oggi ha affermato che qualsiasi risposta dell'America "potrebbe non essere nucleare", ma ha avvertito che se Putin dovesse usare armi nucleari in Ucraina, gli Stati Uniti potrebbero cercare di "distruggere la flotta del Mar Nero o distruggere le basi russe in Crimea".

putin zelensky biden

I suoi commenti arrivano dopo che il premier russo ha annunciato che avrebbe usato "tutti i mezzi" necessari per difendere aree di territorio sequestrate o destinate ad essere annesse dalle forze del Cremlino prima di minacciare di usare armi nucleari.

"Se c'è una minaccia per l'integrità territoriale del nostro paese e per proteggere il nostro popolo useremo sicuramente tutti i mezzi per noi - e non sto bluffando", ha poi aggiunto durante il suo discorso televisivo al popolo russo mercoledì mattina .

ESERCITO RUSSO IN UCRAINA

Il generale Hodges, che ha comandato l'esercito americano in Europa tra il 2014 e il 2018, ha sottolineato che la "possibilità" di Putin di ordinare un attacco nucleare contro l'Ucraina era "molto improbabile".

Ma ha detto che l'uso di qualsiasi arma strategica di distruzione di massa sarebbe stata accolta con una reazione rapida e severa da parte del presidente Joe Biden.

CARRI ARMATI RUSSI IN UCRAINA

"Lui [Putin] sa che gli Stati Uniti dovranno rispondere se la Russia usa un'arma nucleare", ha detto Gen Hodges a MailOnline.

"La risposta degli Stati Uniti potrebbe non essere nucleare... ma potrebbe benissimo essere un attacco devastante che potrebbe, ad esempio, distruggere la flotta del Mar Nero o distruggere le basi russe in Crimea.

"Quindi, penso che il presidente Putin e coloro che lo circondano saranno riluttanti a coinvolgere direttamente gli Stati Uniti nel conflitto".

BEN HODGES

In un feroce attacco all'Occidente, Putin oggi ha falsamente accusato la Nato di voler lanciare "un'azione militare sul territorio russo".

Parlando da dietro una scrivania di legno, Putin ha detto ai telespettatori russi alla televisione controllata dallo stato: "Nelle sue politiche aggressive anti-russe, l'Occidente ha superato tutti i limiti.

MISSILI RUSSI SULLA DIGA DI KRYVY RIH

"Sentiamo costantemente minacce contro il nostro popolo e alcuni politici irresponsabili in Occidente parlano non solo di fornire all'Ucraina sistemi militari a lungo raggio che saranno in grado di colpire la Russia - questo sta già accadendo, stiamo parlando delle regioni di confine, a Belgorod e sistemi che utilizzano droni strategici, aerei, effettuando ricognizioni in tutto il sud.

«Ci sono piani a Washington e Bruxelles per spostare l'azione militare sul territorio russo.

come funzionano le bombe termobariche

"Non si parla solo della distruzione della Russia sul campo di battaglia, si parla di sovranità politica, culturale e di tutti gli altri tipi con un completo saccheggio. Adesso si parla di ricatto nucleare».

Le potenziali aree di attacco per gli Stati Uniti, se la Russia dovesse lanciare un attacco nucleare, potrebbero includere il porto navale di Sebastopoli sulla costa occidentale della Crimea, che è stata occupata dalle forze del Cremlino da quando la penisola è stata annessa nel 2014.

bomba termobarica russa in un complesso residenziale di pisky, in ucraina 3

Preoccupata, Mosca ha già spostato alcuni dei suoi sottomarini d'attacco di classe Kilo dalla penisola di Crimea alla Russia meridionale per paura che vengano colpiti dal fuoco ucraino a lungo raggio, secondo l'intelligence britannica.

In un briefing quotidiano martedì, il Ministero della Difesa del Regno Unito ha affermato che quei sottomarini erano stati "quasi certamente" spostati a Krasnodar Krai, nella Russia continentale, invece di una base navale a Sebastopoli, nella penisola di Crimea.

lanciarazzi atacms 4

La mossa arriva mentre Putin affronta il possibile collasso della sua cosiddetta "operazione militare speciale" dopo uno straordinario contrattacco ucraino la scorsa settimana che ha visto le forze russe nel nord-ovest respinte oltre il confine ucraino.

Con una grave carenza di equipaggiamento militare, Putin ha raddoppiato il suo assalto all'Ucraina, annunciando la "mobilitazione parziale" di 300.000 riservisti militari - la prima in Russia dalla seconda guerra mondiale - e referendum nelle aree occupate dell'Ucraina per renderli parte della Russia.

La Russia ha annunciato l'intenzione di organizzare referendum in quattro regioni dell'Ucraina occupate in tutto o in parte: Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson

base russa novofedorivka in crimea

Martedì la Casa Bianca ha respinto questi piani per tenere referendum in alcune parti dell'Ucraina e ha affermato che Mosca, bollando i piani del Cremlino come "falsi senza legittimità".

Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Joe Biden, ha definito i referendum un affronto ai principi di sovranità e integrità territoriale.

All'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Biden dirà che l'invasione è un affronto al cuore di ciò che rappresenta l'organismo internazionale mentre cerca di radunare gli alleati per rimanere saldi nel sostenere la resistenza ucraina.

soldato russo centrale nucleare di zaporizhzhia

Sullivan ha dichiarato: "Offrirà un fermo rimprovero per la guerra ingiusta della Russia in Ucraina e farà un appello al mondo affinché continui a opporsi alla nuda aggressione che abbiamo visto in questi ultimi mesi.

Putin ha accusato l'Occidente di cercare di "dividere e distruggere" la Russia e ha avvertito: "Coloro che cercano di ricattarci con armi nucleari dovrebbero sapere che la situazione può ribaltarsi su di loro".

Ma la decisione del leader russo allude anche alle lotte che i suoi militari stanno affrontando per portare abbastanza truppe in prima linea.

soldati russi in donbass

Le stime delle vittime russe non possono essere confermate. Tuttavia, questa mattina il ministero della Difesa ucraino ha affermato che più di 55.000 soldati di Mosca erano stati "eliminati". Mentre ieri l'Istituto per lo studio della guerra ha suggerito che fino a 80.000 soldati russi sono stati uccisi o feriti.

Emmanuel Macron, parlando alle Nazioni Unite dove i capi di stato si sono riuniti per un'assemblea generale, ha affermato che se il piano di Mosca "non fosse così tragico, sarebbe divertente". Ha descritto l'invasione della Russia come "un ritorno a una nuova era di imperialismo e colonie" e ha avvertito che l'inazione rischiava di "abbattere l'ordine globale senza il quale la pace non è possibile. Non si tratta di scegliere un lato tra Est e Ovest, o Nord o Sud. È una questione di responsabilità rispetto alla Carta delle Nazioni Unite’’, ha affermato.

MACRON - DRAGHI - SCHOLZ A KIEV

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che Putin rinuncerà alle sue "ambizioni imperiali" che rischiano di distruggere l'Ucraina e la Russia solo se riconoscerà di non poter vincere la guerra.

"Questo è il motivo per cui non accetteremo alcuna pace dettata dalla Russia ed è per questo che l'Ucraina deve essere in grado di respingere l'attacco russo", ha affermato Scholz.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha detto all'assemblea che la credibilità dell'ONU è in pericolo a causa dell'invasione della Russia, membro permanente del Consiglio di sicurezza, e che sono necessarie riforme del consiglio.

ZELENSKY - DRAGHI - SCHOLZ - MACRON

"L'invasione russa dell'Ucraina è una condotta che calpesta la filosofia e i principi della Carta delle Nazioni Unite... Non dovrebbe mai essere tollerata", ha detto Kishida.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha promesso che: "I russi possono fare quello che vogliono. Non cambierà nulla. L'Ucraina ha tutto il diritto di liberare i suoi territori e continuerà a liberarli qualunque cosa la Russia abbia da dire".

soldato russo castra un ucraino

La posizione dell'Ucraina non è cambiata a causa di "qualche rumore" dalla Russia, ha aggiunto Zelensky in riferimento ai referendum.

Il generale Hodges ha detto che era chiaro che l'invasione ha avuto un impatto sull'esercito sotto equipaggiato di Putin. Dicendo che il rimescolamento delle truppe di Putin non ha avuto alcun "impatto significativo", l'ex capo militare ha detto che era "troppo presto per dire" il tipo di reazione che avrà il popolo russo.

attacco russo a kharkiv

Hodges ha detto che sarebbero passati "mesi" prima che le riserve russe potessero essere "equipaggiate adeguatamente" e dispiegate in Ucraina

"Senza un massiccio supporto di artiglieria, questi nuovi soldati saranno pura carne da cannone, seduti in trincee fredde e umide quest'inverno mentre le forze ucraine continuano a premere", ha aggiunto.

"Purtroppo per questi soldati, l'artiglieria russa sta diventando sempre meno efficace a causa degli attacchi ucraini al sistema logistico che porta le munizioni ai cannoni".

missile russo colpisce vinnytsia 8

Hodges ha continuato: "C'è pochissimo entusiasmo per i russi che vogliono unirsi a questa lotta, altrimenti non ci sarebbe un problema di manodopera così enorme nelle forze armate russe oggi ... Non vedo giorni brillanti davanti alle forze armate russe o l'attuale regime di Putin.'

La Russia è ormai da quasi sette mesi in quella che doveva essere una guerra di giorni in Ucraina e la situazione per le sue truppe sta diventando sempre più disperata.

Essendo stata costretta a ritirarsi da Kiev nei primi mesi di combattimenti dopo che la sua avanzata si era bloccata, la macchina da guerra del Cremlino ha invece concentrato i suoi sforzi sulla "liberazione" della regione orientale del Donbas.

attacco russo a chasiv yar 6

Mesi di guerra spietata hanno visto la Russia catturare l'intera regione di Luhansk, ma solo circa la metà della vicina Donetsk, che costituisce il Donbas.

Mentre l'avanzata della Russia rallentava e poi si fermava, l'Ucraina è andata al contrattacco, lanciando un'offensiva sulla città meridionale di Kherson.

La Russia ha spostato forze da altre aree del paese per aiutare a difendere la città, a quel punto l'Ucraina ha lanciato un secondo contrattacco a est di Kharkiv, nel nord.

attacco russo a chasiv yar 5

Quella mossa colse completamente alla sprovvista i comandanti del Cremlino, innescando una disfatta che ha consegnato 3.000 miglia quadrate di territorio che la Russia aveva trascorso mesi a riconquistare in Ucraina in pochi giorni.

E Kiev ha continuato a premere l'attacco, riprendendo un punto d'appoggio nella regione di Luhansk e minacciando di spingersi ulteriormente attraverso la provincia.

olaf scholz mario draghi emmanuel macron a irpin

Di fronte alla guerra su due fronti e alla mancanza di uomini sufficienti per tenere il territorio che ha già catturato, Putin ha avuto poche opzioni se non quella di iniziare a arruolare uomini.

Tuttavia, esperti e analisti affermano che farà ben poco per invertire le sorti della guerra a suo favore.

Ci vorranno almeno settimane, forse mesi, per radunare, equipaggiare, addestrare e trasportare centinaia di migliaia di uomini in prima linea, tempo che la Russia non ha.

Quando arriveranno i rinforzi, l'inverno inizierà quando le operazioni di combattimento saranno considerevolmente più difficili, aggravando i problemi che l'esercito russo deve già affrontare.

xi jinping video call con macron e scholz

E mobilitare più uomini non servirà a risolvere la cronica mancanza di attrezzature e rifornimenti tra i ranghi della Russia, o risolvere i problemi logistici che hanno ostacolato i suoi attacchi.

Alcuni hanno fatto paragoni con la disastrosa Guerra d'Inverno che l'Unione Sovietica ha combattuto contro la Finlandia, che si è conclusa con centinaia di migliaia di soldati dell'Armata Rossa morti o feriti a circa 25.000 finlandesi.

joe biden videoconferenza con macron johnson e scholz

USA, PRENDIAMO SUL SERIO LA MINACCIA NUCLEARE DI PUTIN

(ANSA) - Gli Stati Uniti "prendono sul serio la minaccia nucleare" da parte di Putin e se la Russia dovesse usare l'arma nucleare "ci saranno conseguenze gravi". Lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale americana John Kirby ad Abc news. "Continuiamo a monitorare la loro posizione strategica per capire se è il caso di modificare la nostra. Al momento non ci sono segnali che dobbiamo farlo", ha aggiunto ribadendo che l'atteggiamento della Russia sul nucleare è da irresponsabili.

JOHN KIRBY

USA, IL DISCORSO DI PUTIN È IL SEGNO CHE È IN CRISI

(ANSA) - "Il discorso di Putin è chiaramente un segno che è in difficoltà". Lo ha detto il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale americana, John Kirby ad Abc News sottolineando che le forze di Mosca sono in crisi soprattutto "nel nord e nell'est" dell'Ucraina. "Ci aspettavamo il richiamo dei riservisti, Putin sta facendo combattere anche i soldati feriti", ha detto ancora Kirby.

ZELENSKY, NON CREDO CHE PUTIN USERÀ ARMI NUCLEARI

volodymyr zelensky

(ANSA) - "Non credo che userà queste armi. Non credo che il mondo gli consentirà di impiegarle". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Bild, rispondendo a una domanda sulla minaccia nucleare di Putin. Tuttavia il presidente non esclude completamente un attacco nucleare: "non possiamo leggere nella testa di questa gente. Ci sono dei rischi", aggiunge. Per Zelensky, non si può comunque cedere ai ricatti russi: "domani Putin può dire: vogliamo oltre all'Ucraina anche una parte della Polonia, altrimenti useremo le armi nucleari. Non possiamo stare a questi compromessi".

ZELENSKY,PUTIN VUOLE FARCI ANNEGARE IN SANGUE SUOI SOLDATI

PUTIN ZELENSKY

(ANSA) - "Putin vorrebbe che l'Ucraina annegasse nel sangue, ma anche nel sangue dei suoi stessi soldati". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che in un'intervista esclusiva alla Bild reagisce alla decisione di Putin di dichiarare la mobilitazione parziale. Il discorso di stamani per lui non rappresenta "nulla di nuovo", ha aggiunto, affermando di non averlo neppure ascoltato: le apparizioni di Putin "non sono i miei video preferiti", ha detto, "ho tutte le informazioni di cui ho bisogno".

ZELENSKY,PUTIN HA MANDATO CADETTI A MORIRE. VEDE CHE SCAPPANO

voldymyr zelensky emmanuel macron vladimir putin

(ANSA) - "Putin ha problemi con gli ufficiali e con altro personale militare. Sappiamo da tempo che ha già mobilitato i cadetti, giovani che non sono nelle condizioni di combattere. Questi cadetti sono caduti. Non hanno neanche potuto finire la loro formazione. Tutte queste persone non sono in grado di combattere. Sono venuti da noi e muoiono". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista esclusiva alla Bild. "Lui vede che le sue unità semplicemente scappano. Ha bisogno di un esercito pesante, che venga da noi. Perché lui vede che una gran parte di quelli che vengono da noi, semplicemente scappano".

NATO, 'DA PUTIN INCAUTA E PERICOLOSA RETORICA NUCLEARE'

joe biden jens stoltenberg

(ANSA) - Vladimir Putin ha usato "una pericolosa e incauta retorica nucleare. Lui sa bene che una guerra nucleare non può essere vinta e avrebbe conseguenze senza precedenti per la Russia. Inoltre la Nato sta aumentando la sua presenza" sul fronte Est "per rimuovere qualsiasi equivoco a Mosca. Noi faremo in modo che non ci siano equivoci a Mosca sulla serietà dell'uso di armi nucleari". Lo ha detto, in una videointervista alla Reuters, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

JENS STOLTENBERG - vertice nato madrid

"La nostra reazione dipenderà dal tipo di situazione e dal tipo di armi che saranno usate. La cosa più importante è prevenire che ciò accada ed è per questo che siamo stati così chiari nelle nostre comunicazioni con la Russia sulle conseguenze senza precedenti" per la Russia e "che una guerra nucleare non può essere vinta da Mosca", ha spiegato Stoltenberg. "Abbiamo aumentato la preparazione ad una risposta delle nostre forze e la presenza delle truppe Alleate sul fianco Est, ha aggiunto Stoltennberg rimarcando che la "Nato è vigile".

UCRAINA: CINA SOLLECITA IL DIALOGO DOPO DISCORSO DI PUTIN

Wang Wenbin 2

(ANSA) - La Cina invita le parti coinvolte nella crisi in Ucraina al cessate il fuoco e a impegnarsi con il dialogo e le consultazioni al fine di una risoluzione pacifica, dopo il discorso con cui il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'uso di tutti i mezzi necessari e la mobilitazione parziale che prevede il richiamo di 300.000 riservisti, nel mezzo delle difficoltà incontrate nell'invasione dell'Ucraina.

La posizione cinese sulla crisi in Ucraina è "coerente e chiara", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, esortando "a trovare un modo per affrontare le preoccupazioni sulla sicurezza di tutte le parti".

jack sullivan

"Chiediamo alle parti interessate di realizzare un cessate il fuoco attraverso il dialogo e la consultazione e di trovare una soluzione che soddisfi le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutte le parti il prima possibile", ha detto Wang nel briefing quotidiano sulle ultime novità provenienti da Mosca.

Putin ha annunciato la mobilitazione parziale militare e ha promesso di utilizzare "tutti i mezzi disponibili" per proteggere il territorio russo, dopo che le regioni dell'Ucraina controllate da Mosca hanno annunciato i relativi referendum di annessione.

vladimir putin xi jinping a samarcanda

Cina e Russia si sono avvicinate negli ultimi anni come parte della loro partnership "senza limiti" in contrapposizione al dominio globale Usa. La scorsa settimana Putin e il presidente cinese Xi Jinping, per la prima volta dall'aggressione di Mosca all'Ucraina, si sono incontrati a Samarcanda, in Uzbekistan, a margine del vertice dei Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) che ha radunato i leader asiatici anche per definire un nuovo "ordine internazionale" sfidando l'influenza occidentale.