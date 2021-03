30 mar 2021 12:02

E' IL SEGRETARIO DEL PD O DI "SE NON ORA QUANDO?" - ENRICO LETTA DECIDE DI INTESTARSI UN'ALTRA BATTAGLIA SCACCIA-ELETTORI, QUELLA DEL FEMMINISMO A PRESCINDERE: "IL PD È INCROSTATO DI UN MASCHILISMO PER IL ROMPERE IL QUALE C'È BISOGNO DI GESTI FORTI. QUANDO SONO ARRIVATO C'ERANO UNDICI FIGURE MASCHILI AI VERTICI" - "HO SCELTO DI PROPORRE DUE CAPIGRUPPO DONNA MA IN QUESTI GIORNI HO DOVUTO COMBATTERE CONTRO LE CRITICHE DI MASCHI, BIANCHI, CINQUANTENNI" - SE LA CLASSE DIRIGENTE SI SCEGLIE IN BASE AL GENERE, POI NON VENITE A ROMPERCI LE PALLE CON LA MERITOCRAZIA, LE COMPETENZE, LO STUDIO...