CON 'STI MONOPATTINI DOVETE DARVI UNA REGOLATA - CASCO OBBLIGATORIO E LIMITI VELOCITÀ A SESTO SAN GIOVANNI, IL COMUNE ALLE PORTE DI MILANO DOVE È MORTO IL 13ENNE FABIO MOSCA DOPO ESSERE CADUTO LUNGO UNA PISTA CICLABILE E AVER BATTUTO LA TESTA - PER I TRASGRESSORI PREVISTE SANZIONI AMMINISTRATIVE: ORA SI POTRÀ ANDARE AL MASSIMO A 20 CHILOMETRI ORARI SULLE PISTE CICLABILI E A 5 NELLE AREE PEDONALI - IN ATTESA DI UNA LEGGE DEL PARLAMENTO...

Limiti di velocità e casco obbligatorio per i conducenti dei monopattini a Sesto San Giovanni, il Comune alle porte di Milano teatro della sciagura costata la vita al 13enne Fabio Mosca, morto dopo aver battuto la testa a terra a seguito di una rovinosa caduta lungo la pista ciclabile di viale Gramsci, nella parte nord della città.

Il sindaco Roberto Di Stefano ha firmato nella mattina di martedì un’ordinanza che prevede l’obbligatorietà del casco e la riduzione dei limiti di velocità (20 chilometri orari su piste ciclabili, e 5 nelle aree pedonali) per chi si muove su monopattini elettrici su tutto il territorio comunale. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative.

«Non c’è più tempo da perdere: in attesa che il Parlamento approvi al più presto una legge per regolamentare l’uso di questi mezzi (equiparandoli a ciclomotori), che come abbiamo visto in diverse occasioni possono essere davvero pericolosi, abbiamo deciso di intervenire, per quanto di nostra competenza. Purtroppo per strada si vedono tantissime persone che girano sui monopattini elettrici senza casco e questo può avere conseguenze terribili». Così ha dichiarato in una nota il sindaco Roberto Di Stefano.

«La tragedia che si è consumata ieri pomeriggio a Sesto San Giovanni – continua il sindaco – ha scosso l’intero Paese: non si può morire a 13 anni cadendo da un monopattino elettrico. E proprio per questo, prima che altri schianti mortali si verifichino sulle nostre strade, sarebbe bene che a Roma affrontassero la questione senza alcun tentennamento».

Sul tragico incidente, la Procura dei minori ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, e ha disposto l’autopsia sul corpo del ragazzino, che ha utilizzato il monopattino di un amico 17enne. Disposto anche il sequestro del mezzo, che verrà sottoposto ad accertamenti per verificare la sua regolarità.

Il sindaco di Milano Beppe Sala, interpellato sulla decisione di Di Stefano, ha sottolineato che sui monopattini «ci sono delle mancanze nazionali». «Io non voglio essere iper reattivo e agire sulla base di questa emotività e di questa disgrazia - ha aggiunto Sala -. Sono vicino ai parenti di questo povero ragazzino che è mancato, ma voglio studiare bene la cosa. Dal mio punto di vista sarebbe stata enormemente meglio una regolamentazione nazionale, anche perché è più difficile da essere accusata da varie associazioni e altre realtà. A livello locale abbiamo avuto l’esempio di Firenze, Nardella ci ha provato un anno fa. Detto questo, è chiaro che se non ci sarà niente a livello nazionale vedremo cosa fare qua». «Credo che tutte le città troveranno la propria forma, meglio se la trovano comune, se no i cittadini possono essere danneggiati a seconda della città in cui vivono», ha concluso Sala.

