18 dic 2019 08:06

ABETE SEMPREVERDE – MARIO CICALA SI DIMETTE, ORA IN POLE COME COMMISSARIO DELLA LEGA C’E’ L’EX PRESIDENTE FIGC "GIANCARLINO" ABETE - IERI INCONTRI NOTTURNI DI LOTITO (AVVISTATO ANCHE ALLA CENA DELLA ROMA) PER CERCARE DI TROVARE UNIONE SUL NOME. LO STALLO SUI DIRITTI TV E MEDIAPRO - ECCO IL MOTIVO DEL PASSO INDIETRO DI CICALA - LE SCUSE DELL'AD DE SIERVO PER IL CASO DELLE 3 SCIMMIE SCELTE COME SIMBOLO PER COMBATTERE IL RAZZISMO