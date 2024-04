1 apr 2024 10:12

AH, SE NON CI FOSSE TOMASO MONTANARI… – L’ULTIMA TROVATA DEL PROF SINISTRATO PER FAR PARLARE DI SÉ: DA RETTORE DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA HA ANNUNCIATO LA CHIUSURA DELL’ATENEO PER IL RAMADAN E PURE PER LA FESTIVITÀ EBRAICA DEL KIPPUR – E ALLE AMMINISTRATIVE LO STORICO DELL’ARTE “MULTITASKING” LANCIA UNA LISTA PER “LIBERARE” FIRENZE DA TURISMO E RENDITA. MA NON SI È CANDIDATO IN PRIMA PERSONA, FORSE TEMENDO UNA FIGURACCIA ALLA CONTA DEI VOTI…