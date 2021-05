ALBERTINI SI È PRESO 48 ORE PER FAR DECIDERE LA MOGLIE - L'EX SINDACO CONTINUA NEL SUO BALLETTO: SI CANDIDA O NO A MILANO PER IL CENTRODESTRA? "SARÀ UNA SCELTA DI COPPIA, RIGUARDA GLI ULTIMI ANNI DELLA NOSTRA VITA ASSIEME. PER ORA È PIÙ NO CHE SÌ. SABATO LO DIRÒ UFFICIALMENTE. MI HA TELEFONATO ANCHE LA MELONI, È STATA CORDIALE. E BERLUSCONI SU LUPI..."

Maurizio Giannattasio per il “Corriere della Sera”

eugenia roccella gabriele albertini roberta angelilli

Cincinnato-Albertini, alla fine tutto il centrodestra, compreso FdI, è venuto a chiederle di candidarsi. È arrivata anche la telefonata di Giorgia Meloni. Che fa, ci ripensa?

«Devo dire che ero già a conoscenza della decisione di Fratelli d'Italia perché surrettiziamente La Russa, Santanché e Fidanza si erano fatti vivi spiegandomi che non dovevo equivocare, che FdI non ce l'aveva con me, ma era una questione di dialettica tra i partiti del centrodestra. Quindi, per me non è stata una novità. La novità è stata la telefonata di Giorgia Meloni».

matteo salvini a pranzo per convincere gabriele albertini

Che cosa le ha detto?

«Mi ha rassicurato che non c'era nulla contro di me. Io l'ho ringraziata. È stato un colloquio cordiale».

Le avrà chiesto se si candida o meno.

«Sì. Naturalmente se i tre leader di partito avessero deciso di fare subito il loro vertice per chiudere la partita delle candidature non avrei procrastinato la mia decisione. Ho comunque detto che avrei gradito aspettare fino a sabato (domani, ndr) che è l'anniversario del mio primo giuramento da sindaco davanti al prefetto. Correva l'anno 1997».

roberto formigoni e gabriele albertini

La risposta di Meloni?

«Mi ha detto che l'incontro è previsto per la settimana prossima. Siamo d'accordo che ci risentiamo sabato quando le comunicherò la mia decisione. Faccio però una considerazione: è il quadro esterno che è cambiato, il quadro interno, descritto nella lettera per cui ho detto no alla candidatura, è rimasto lo stesso».

matteo salvini e gabriele albertini

Perché allora prendersi qualche giorno in più?

«Perché voglio essere sicuro che ci sia tutta la convinzione possibile e che tutto ciò che sarà deciso sarà deciso in armonia con mia moglie Giovanna. Forse c'è bisogno di qualche parola in più, di qualche sguardo in più. Se le circostanze mi avessero obbligato avrei preso la decisione in tempi più rapidi, ma mi sono state concesse 48 ore».

letizia moratti e gabriele albertini

Come le utilizzerà? Sarà lei a cercare di convincere sua moglie Giovanna, o sua moglie a convincere lei?

«Siamo abbastanza convinti tutti e due, però dobbiamo affinare le nostre sintonie. Non vorrei aggiungere altro perché sono questioni personali. Però una cosa la voglio dire perché ho trovato irriverenti certe affermazioni nei miei riguardi e nei riguardi di mia moglie. Non è una cosa che subisco, non è una cosa che non condivido. Qualunque sarà la decisione, sarà una decisione di coppia».

gabriele albertini e maurizio lupi

È più per il no o per il sì?

«Sono più per il no. Ieri sono state rimosse delle situazioni esterne, ma l'argomento di passare gli ultimi anni della vita insieme, in serenità e possibilmente in buona salute non è cambiato. È un conforto sapere che la decisione ora è solo nostra mentre prima c'erano delle questioni aperte che poi sono state chiarite come quelle frasi riportate su Berlusconi che avrebbe preferito Lupi e non avrebbe contribuito economicamente alla mia campagna elettorale. Il miglior tempo in qualifica resta quello del vecchio Albertini...».

albertini monti article

Sta dicendo che Berlusconi contribuirebbe alla sua campagna in caso di candidatura?

«No, non abbiamo parlato del costo della campagna ma ha smentito nella maniera più categorica di aver pronunciato quella frase e ha anche minimizzato l'episodio del mio cosiddetto tradimento quando per lealtà a Monti rifiutai la nomina a ministro. Perché non avrei dovuto crederci? Parola di gentiluomo».

Si è paragonato a Cincinnato. Ma non è più calzante il paragone con Penelope che di giorno tesseva la sua tela e di notte la disfaceva?

(ride) «Se non fosse una donna potrebbe anche essere. Preferisco Sisifo. La pietra da portare su che rotola giù e poi bisogna riportarla su».

gabriele albertini

Albertini non è che lei si sta divertendo a giocare un po'?

«Confesso e non posso negare che il prolungamento degli elogi funebri da vivo è qualcosa a cui non si può sfuggire. Ma non è l'argomento prevalente. Quello vero è che sono rimasto molto combattuto per le manifestazioni di incoraggiamento, per quello che ho ascoltato, che ho letto. Mi ha fatto perdere il contatto con la realtà tanto che stavo per mettere la testa sul ceppo. Quanta fatica ha fatto Giovanna ad afferrarmi per i capelli!».

