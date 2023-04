DAGOREPORT

Estratto dell’articolo di Tommaso Ciriaco e Concetto Vecchio per la Repubblica

L'allarme del Capo dello Stato è nell'incontro. Il primo pranzo al Quirinale tra Sergio Mattarella e Giorgia Meloni non è né breve né estemporaneo. Proprio nella settimana in cui il governo ha ammesso che non riuscirà a rispettare tutti gli impegni del Pnrr. Una mezza resa, che il presidente non può accettare. E che la leader deve cercare di evitare. Per farlo, chiede al Colle una mano per uscire dall'angolo nel quale si è cacciata in Europa. Ha necessità vitale dell'"ombrello presidenziale". Anche a costo di attenuare - almeno per un po', almeno fino a quando riuscirà - le pesanti lamentele su un presunto strabismo della Commissione Ue verso l'Italia, che tornano comunque anche nel faccia a faccia.

Gli sproni del Quirinale sul Piano di resilienza sono stati ricorrenti negli ultimi anni. Una settimana fa, a Firenze, Mattarella aveva pubblicamente invitato "alla stanga" tutti gli attori coinvolti nella predisposizione dei bandi europei: governo, sindaci, burocrazia statale. Nei giorni successivi la situazione è però peggiorata, con lo slittamento di una riforma cruciale - il decreto sulla concorrenza - e la bandiera bianca sventolata dal ministro Raffaele Fitto.

È vero, l'Europa ha poi concesso un altro mese di tempo, ma ci osserva con rinnovato scetticismo. Ce la faremo? Dubbi s'insinuano anche nel Paese, mentre i sondaggi segnalano un primo calo sensibile per la maggioranza. Una sfida esistenziale, per Meloni. Si gioca la credibilità: nei confronti di Bruxelles e dell'establishment nazionale.

(…) Ma nondimeno Mattarella è preoccupato. Da investimento per il futuro, il Pnrr rischia di trasformarsi in un disastro. Uno scenario che il Quirinale vuole assolutamente evitare.

La frase già citata sul mettersi "alla stanga" ha avuto a Palazzo Chigi un effetto deflagrante. Quel segnale ha colpito la leader. Ne ha confermato i timori sull'immagine che va costruendosi anche in Europa. Davanti al Presidente reclama dunque l'ombrello del Quirinale sul Pnrr, ma lo fa continuando a denunciare alcuni sospetti. Per Meloni, la Commissione si mostra più severa con l'esecutivo di destra rispetto a quello di Draghi. Ma è proprio il rapporto con l'ex banchiere a essere lo specchio della difficoltà dei sovranisti alla guida del Paese.

L'interlocuzione tra il Colle e Draghi, infatti, non si è mai interrotta. Neanche negli ultimi giorni, perché il predecessore di Meloni conosce punti forti ed elementi critici del Piano. La premier, a colloquio con Mattarella, deve dunque impegnarsi - si vedrà poi se dando seguito all'intenzione - ad evitare in futuro accenti troppo critici, che dimostrano l'incapacità del Paese di unirsi almeno attorno a un progetto di sviluppo da 209 miliardi. E poi, mettere in discussione l'ex banchiere non sembra favorirla neanche oltreconfine.

Ma è sempre il rapporto con Bruxelles ha rappresentato la ferita che più brucia. Meloni considera Macron il principale dei suoi problemi, forse addirittura l'ispiratore di una strategia che tende a escluderla dai tavoli continentali che pesano. Anche su questo punto, però, non può che appellarsi al Presidente, da anni il tessitore capace di ammortizzare diversi incidenti diplomatici tra i governi italiani e l'Eliseo.

