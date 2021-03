CONTE VUOLE I PIENI POTERI - PRIMA DI METTERSI ALLA TESTA DELLO SFASCIO A 5 STELLE, L'AVVOCATO DEL POPOLO, CHE È PIENO DI SÉ (E DI HENNÉ) MA NON È FESSO, HA CHIESTO UNA SETTIMANA PER ELABORARE UNA PROPOSTA, DA SOTTOPORRE PRIMA A GRILLO E POI AGLI ALTRI, PER LA TRASFORMAZIONE DEL MOVIMENTO IN UN PARTITO, CON NUOVO STATUTO E NUOVO NOME - GRILLO NON VUOLE CHE I DISSIDENTI CREINO GRUPPI PARLAMENTARI AUTONOMI: IN BALLO CI SONO MOLTI SOLDI. MA I GOVERNISTI CRIMI E DI MAIO VOGLIONO L'ESPULSIONE DEI RIBELLI