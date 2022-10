7 ott 2022 13:15

ALT! ANCHE UN ESPONENTE DI FRATELLI D'ITALIA È INDAGATO NELL'INCHIESTA SULLA SANITÀ IN BASILICATA - GIANNI ROSA, SENATORE NEOELETTO ED EX ASSESSORE, È ACCUSATO DI ABUSO D'UFFICIO, IN CONCORSO CON IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA, VITO BARDI, E ALTRI QUATTRO ASSESSORI - L'ACCUSA È QUELLA DI PERSEGUIRE UN "DISEGNO CRIMINOSO" CHE PUNTAVA "ALL'ELIMINAZIONE" DI MASSIMO BARRESI, DIRETTORE GENERALE DELL'OSPEDALE SAN CARLO DI POTENZA