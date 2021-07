ALT, I DPCM DI CONTE ERANO ILLEGITTIMI! – IL TRIBUNALE DI PISA STRAPPA LA POCHETTE A “GIUSEPPI”: LA DELIBERA DICHIARATIVA DELLO STATO DI EMERGENZA ADOTTATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 31 GENNAIO 2020 È ILLEGITTIMA, PER ESSERE STATA EMANATA IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI LEGISLATIVI” - “NON È RINVENIBILE ALCUNA FONTE CON FORZA DI LEGGE CHE ATTRIBUISCA AL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL POTERE DI DICHIARARE LO STATO DI EMERGENZA PER RISCHIO SANITARIO…”

Luca Serranò per www.repubblica.it

"La delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario". E ancora: "A fronte della illegittimità della delibera, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica".

Così il tribunale di Pisa impallina la gestione dell'emergenza coronavirus da parte del Governo Conte. Le "censure" sono messe nero su bianco nelle motivazioni di una sentenza con cui il tribunale ha prosciolto due cittadini marocchini, sorpresi fuori casa durante il primo lockdown senza giustificato motivo. Il giudice Lisa Manuali li ha assolti "perché il fatto non sussiste", considerando illegittimi alla radice i decreti del governo.

"A causa della epidemia da Covid -19 sono state emanate disposizioni che hanno comportato la compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale - si legge nella sentenza- libertà che concernono i diritti fondamentali dell’uomo e costituiscono il “nucleo duro “ della Costituzione stessa". Secondo il giudice, "un Dpcm, fonte meramente secondaria, non atto normativo, non può disporre limitazioni della libertà personale", motivo per cui "non si ritiene di poter dubitare della illegittimità e invalidità dei decreti che hanno imposto la compressione di diritti fondamentali".

