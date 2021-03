ALTRO CHE AVENGERS! – LA NUOVA SQUADRA DELL’“UNITÀ ANTI CORRUZIONE DELLA GEORGIA” È PRONTA A INVESTIGARE SU DONALD TRUMP E I SUOI CONSIGLIERI PER I TENTATIVI DI MANIPOLARE I RISULTATI DELLE ELEZIONI NELLO STATO – IL TEAM ERA STATO SMANTELLATO PER INEFFICIENZA, ORA MA IL CAPO FANI WILLIS HA INGAGGIATO UN VICE SCERIFFO, AUTORE UN LIBRO SUL RACKET DELLA MAFIA, OLTRE A…

In passato il dipartimento per l’integrità pubblica all’ufficio del pubblico ministero della Contea di Fulton godeva di una pessima reputazione. Ora, grazie all’introduzione di nuovi membri, l’unità sta perseguendo l'obiettivo più grande.

Un vice sceriffo che ha frequentato giurisprudenza ma che poi ha continuato a fare il poliziotto per 20 anni; un pubblico ministero noto per aver fermato giovani criminali e l’uomo che ha scritto un libro sul racket della mafia: ecco la squadra voluta da Fani Willis, procuratore distrettuale della Contea di Fulton, per investigare Donald Trump e i suoi consiglieri per i tentativi di manipolare i risultati delle elezioni in Georgia.

In alcune interviste con Willis, il suo staff, cinque ex membri del suo team e altre persone che hanno interagito con la squadra, il Daily Beast ha appreso che ora ci sono due gran giurie nella Contea di Fulton, e i giurati di questi procedimenti segreti hanno emesso citazioni in giudizio per richiedere documenti e registrazioni legati all’investigazione su Trump. “Sospetto che accadrà presto” Ha ammesso Willis.

Non si è praticamente mai sentito di un pubblico ministero regionale che si scaglia contro un ex presidente, ma qui si tratta di Donald Trump. Il procuratore distrettuale di Manhattan e il ministro della giustizia di New York hanno aperto delle indagini, cosi come il PM della contea di Fulton in Georgia. Il caso della Georgia potrebbe essere quello più eclatante, con una mole di prove – documenti, telefonate, testimoni – che dimostrano che Trump abbia interferito personalmente e messo pressione i funzionari delle elezioni ad Atlanta mentre ricontavano i voti.

Le famose chiamate di Trump del 2 gennaio, in cui ha messo pressione il segretario dello stato della Georgia Brad Raffensperger per “trovare 11,780 voti” sono diventate pubbliche il primo giorno di insediamento della Willis.

La Willis afferma che tre casi sono stati deferiti al suo ufficio da parte dell’ufficio del segretario di stato. Il compito monumentale di condurre questa indagine è ricaduto sul nuovo team anti-corruzione del procuratore distrettuale, un tempo noto come l’unità per l’integrità pubblica, che indagava sulla cattiva condotta della polizia e sulla corruzione di alcuni funzionari del governo locale. Willis ha deciso di demolire e rinominare la sua squadra a causa della sua storia travagliata, ripetutamente criticata specialmente ad Atlanta. Nel corso dei decenni il team si è dimostrato incapace di gestire il suo carico di lavoro regolare, facendo deragliare carriere, lasciando poliziotti accusati a incarichi di scrivania, e obbligando famiglie spazientite ad aspettare anni per delle semplici risposte.

Quel passato nebbioso è il motivo per cui avvocati, come per esempio Paul Kisch, che hanno difeso funzionari pubblici da investigazioni da parte della versione precedente della squadra, hanno dichiarato: “Penso che siano così tanto al di fuori delle loro competenze che non fa neanche più ridere.”

Nuovi volti

Questo è esattamente il motivo per cui Willis, parzialmente spinta a candidarsi come procuratore distrettuale dalla frustrazione del fallimento del suo predecessore a stringere la corruzione pubblica, ha subito mantenuto le promesse di disfare la vecchia versione della squadra. In un’email chiedendole del passato dell’unità, Willis ha risposto con una sola frase tagliente: “l’integrità pubblica è morta il 31/12/2020”

In seguito, ha dichiarato di aver licenziato tutti i membri precedenti della squadra eccetto uno: l’investigatore Raymond Baez, il quale quando è stato intervistato per mantenere la sua occupazione ha detto di essere profondamente irritato dai poliziotti corrotti che ha incontrato durante la sua gioventù in Porto Rico, convincendo Willis a rimanere nella squadra e promuovendolo a suo assistente. “Lo ritengo un uomo con molta integrità” ha affermato Willis.

Per quanto riguarda gli altri membri del team: Sonia Allen, ex poliziotta ora assistente capo del procuratore distrettuale, ha lavorato presso l’ufficio della Contea di Cobb per quasi 30 anni, scalando i ranghi dell’unità narcotici e delle unità per la cattura di fuggitivi, riuscendo a raggiungere il secondo grado più alto nel dipartimento. Ciò che ha convinto Willis è stato che Allen è stato il poliziotto ad indagare su come Brian Nichols, sotto processo per stupro, sia riuscito a sfuggire alla custodia e a uccidere il giudice della corte superiore della Contea di Fulton che presiedeva il caso.

Brian Watkins, appena nominato deputato alla lotta alla corruzione, ha iniziato come procuratore nella parte orientale dello stato. Noto per i casi di frode e omicidio prima di passare a uno studio privato per più di un decennio dove ha difeso funzionari pubblici accusati di crimini. È l’unico membro del team attualmente elencato sul sito del PM. “lo abbiamo studiato molto. Non aveva macchie” ha affermato la Willis.

Meighan L. Vargas è un ex procuratrice che aveva espresso in precedenza il suo amore per risolvere i puzzle che sono i processi giudiziari. Dopo aver passato qualche anno in uno studio legale in Atlanta ha deciso di tornare al vecchio impiego nel nuovo team.

Un altro membro della squadra è Shannon Trotty, che aveva precedentemente diretto la divisione giovanile del pubblico ministero. Nota per aver dimostrato contegno in diverse occasioni, come per esempio quando nel 2019 alcuni studenti di una scuola media avevano contaminato alcuni dolcetti di San Valentino con il THC (il principale ingrediente psicoattivo della cannabis), facendo ammalare alcuni compagni, Trotty aveva sconsigliato di accusarli di un crimine perché nessuno poteva dimostrare che gli studenti avevano “conoscenza e intenti nefandi.”

Willis ha anche assunto un pubblico ministero, Sau Chun Chan, che era stata appena ammessa a esercitare la professione legale in Georgia due anni fa. “Devo ampliare l’unità… non aveva mai considerato le frodi elettorali prima d’ora” ha detto la Willis.

Inoltre, il capo della nuova squadra ha ammesso pubblicamente di aver ingaggiato John E. Floyd, esperto noto a livello nazionale di criminalità organizzata nello stato, per un ruolo da consulente nel team. Questo dato è rilevante per dimostrare quanto il suo ufficio stia cercando di accusare di racket la cerchia stretta di Trump. I PM dovrebbero dimostrare l’esistenza di una serie di tentativi di corruzione, con la stessa tecnica con cui i capi mafiosi dirigono i loro tirapiedi. La loro missione sarebbe di dimostrare che Trump e i suoi luogotenenti hanno cospirato come “un’impresa criminale” per delegittimare l’elezione. Willis sta cercando di impiegare altri tre avvocati e un altro investigatore.

Secondo Carranza Pryor, che ha lavorato nella precedente squadra per l’integrità pubblica nel 2016, la natura unica dei compiti dell’anti corruzione necessita l’impiego di procuratori che conducano molte ricerche in maniera indipendente. Al contrario di altri loro colleghi, i quali nei casi come omicidi o crimini sessuali vengono assegnati un rapporto da parte della polizia dove sono già stati presi appunti e condotte interviste sui testimoni, nel caso dell’anti corruzione il lavoro comincia con il procuratore.

“C’è molta più privacy, segretezza e isolamento a causa della sensibilità del lavoro” attesta Pryor, “Passi molto più tempo davanti alla scrivania, e fai molte più ricerca sui documenti e le registrazioni. Hai molto più tempo per riflettere, prendere un respiro rispetto ad altri uffici.”

Nel caso di Trump, i PM cominceranno con gli audio incriminati che sono già stati svelati dal Washington Post e il Wall Street Journal. Coloro che conoscono Willis non hanno dubbi sulle sue capacità di gestire il caso.

“È una grande procuratrice, un talentuoso avvocato.” Ha detto Peter Odom, un ex procuratore che ha fatto il suo primo processo per omicidio insieme a lei nel 2007. “In fondo si tratta di una questione di leadership. L’ostacolo più grande nel creare un caso che coinvolge il presidente e il segretario di stato [della Georgia] è la luce dei riflettori puntata addosso. Di fatto, si tratta di un caso come gli altri, un caso di corruzione. Ci sono molte prove e telefonate, tutto è di dominio pubblico. Dimostrare la validità del caso non è il problema. Il problema è che il presidente possiede risorse pressoché illimitate: ingaggerà i migliori avvocati e ci sarà un’enorme battaglia legale.”

Ecco perché il passato di questa squadra potrebbe ritorcersi contro di loro.

Fuori dal team

La nascita dell’unità per l’integrità pubblica è stato un disastro preannunciato. Tutto è cominciato quando l’ufficio del procuratore distrettuale ha ricevuto un caso che non riusciva ad amministrare: Hightower, allora un giovane promettente commissario della Contea di Fulton, aveva accettato circa 25.000 dollari per aiutare un uomo d’affari con dei contratti governativi. Il PM di allora Paul Howard era in possesso di prove schiaccianti, ma si è poi reso conto che il suo ufficio non era in grado di perseguire questo tipo di casi di corruzione, quindi ha deciso di passare le indagini ad alcuni procuratori federali che sono riusciti a condannare il politico.

Howard ha creato il team nel luglio del 2000, un mese dopo il fatto, per investigare funzionari pubblici e forze dell’ordine. Questa mossa da parte del primo procuratore distrettuale nero eletto in Georgia è stata molto celebrata in quanto prometteva una maggiore responsabilità per gli agenti di polizia che uccidono senza giustificazione – decenni prima che diventasse il fulcro di molti movimenti politici al giorno d’oggi.

Per guidare la squadra, Howard ha assunto Stacey K. Hydrick, un pubblico ministero presso l’ufficio del procuratore generale statale che aveva appena condannato due senatori, Ralph Abernathy III e Diana Harvey Johnson. Hydrick ha immediatamente affrontato il problema della corruzione nella vicina prigione della Contea di DeKalb. In seguito, due guardie sono state inchiodate per aver accettato tangenti consentendo ai detenuti di trascorrere dei brevi periodi di “ferie” fuori dalla struttura penitenziaria.

L’unità per l’integrità pubblica è stata costellata di problemi di risorse fin dall’inizio: all’ufficio del procuratore distrettuale, situato al tribunale, sono stati negati i 41.850 dollari richiesti per affittare degli uffici fuorisede così che la squadra potrebbe essere separata dal resto dell’ufficio. L’idea era di creare uno spazio per assicurare una maggiore indipendenza dal suo ruolo di “cani da guardia” del governo. Quando Howard riuscì finalmente a trasferire la squadra, li mise in un edificio dall’altra parte della strada, in un nuovo ed elegante complesso di proprietà di un ex membro corrotto del congresso. Inevitabilmente l’unità per l’integrità pubblica si è trovata nella posizione scomoda di indagare sul proprio locatore.

“Non è stata una bella esperienza, e alla fine ho dovuto chiedere di essere rimosso dalla squadra.” Ha detto Odom, che faceva parte della squadra in quel periodo. “Non sento che la squadra abbia a che fare con l’integrità. C’erano certi aspetti del lavoro che mi richiedevano di fare cose discutibili che non ero disposto a fare.”

Il procuratore distrettuale all’epoca si guadagnò la reputazione di manager indeciso che bloccava la squadra perché chiedeva ripetutamente ulteriori indagini su casi che gli investigatori consideravano risolti, stando a diversi ex procuratori di quella squadra. Con il passare del tempo, il numero di casi arretrati è cresciuto drammaticamente. Quando Howard è stato costretto a lasciare l’incarico lo scorso anno, c’erano quasi 125 casi di corruzione pubblica rimasti incompleti, secondo l’attuale PM, compresi 43 casi pendenti di forza eccessiva da parte di polizia, 41 dei quali dovevano ancora essere accusati di alcun crimine.

“Penso che sia stato colpa di una mancanza di forza, se volete veramente saperlo” ha detto Willis al Daily Beast. “Le persone tendono a investigare finché la ruota gira, in quei casi bisogna avere molto coraggio per prendere decisioni.”

In passato la maggior parte delle investigazioni contro i politici si sono concluse in fretta, molti ex membri del team hanno citato diverse istanze dove una persona in corsa per elezioni locali aveva mentito sul proprio indirizzo di casa o su precedenti penali che li renderebbero ineleggibili. I procuratori tendevano ad evitare processi, optando invece per ritirare la documentazione. Nessuno di questi obiettivi sono stati potenti quanto Trump.

“Non penso ci sia nessuno che si possa paragonare a ciò che deve affrontare la squadra ora.” Ha rivelato Melissa Redmon, che ha guidato la squadra dal 2013 al 2019 lasciata per la direzione del programma di giustizia giudiziaria della facoltà di legge dell’Università della Georgia.

A porte chiuse

Odom, Redmon e molti altri degli amici dell’attuale procuratore distrettuale hanno affermato che c’è ancora un bel da fare: Willis sta simultaneamente rifacendo un intero ufficio del procuratore che è stato per molto tempo considerato inefficace, mentre allo stesso tempo segue quello che potrebbe essere il caso più importante ad essere mai uscito da quell’ufficio.

Willis ha detto al Daily Beast che attualmente sta utilizzando due gran giurie per cancellare l’arresto dei casi e ha richiesto ulteriori finanziamenti da parte della contea di Fulton. Il nuovo team anti corruzione avrà sede in un ufficio separato dall’altra parte della strada, nel Fulton County Goverment Center. Dietro a un’unica porta chiusa a chiave si trova una serie di corridoi stretti fiancheggiati da scatole, schedari e una sala conferenze senza finestre.

Data la delicatezza dell’indagine ad alto rischio sul potente miliardario che fino a poco tempo fa deteneva il governo federale, Willis ha lasciato intendere che sono state prese alcune misure di sicurezza e prevenzione aggiuntive.

Il nuovo procuratore è anche fermamente convinta che mostrerà più risolutezza rispetto al suo predecessore, il che significherà un’unità anti corruzione più efficace, prendendo in considerazione le accuse di frode elettorale, racket e false dichiarazioni contro Rudy Giuliani e altri membri del team di Trump.

“Useremo solo la legge e i fatti. Non mi preoccuperò della politica. Capisco quello che sto dicendo: se questo significa che sarò il procuratore distrettuale solo per questo mandato... sarà ciò che Dio mi farà fare per i prossimi 4 anni.” Ha detto la Willis.

