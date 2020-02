AMBASCE E AMBASCIATORI - CHI SARÀ IL PROSSIMO SEGRETARIO GENERALE DELLA FARNESINA? ELISABETTA BELLONI POTREBBE TRASLOCARE A ENI O (SI MORMORA) ALLA CDP - AL POSTO DELLA "ZARINA", CONTE VUOLE IL SUO CONSIGLIERE DIPLOMATICO PIETRO BENASSI, CHE L’HA INTRODOTTO ALLA MERKEL - IN POLE ANCHE L’AMBASCIATORE ITALIANO NEGLI USA, ARMANDO VARRICCHIO…

elisabetta belloni

Dagoreport

Sono settimane che tra i corridoi delle ambasciate si rincorre una sola, insistente, voce: chi sarà il prossimo segretario generale della Farnesina? Se c’è infatti una cosa che oramai tutti danno per certa è che Elisabetta Belloni starebbe per uscire dal palazzo in cui ha costruito la sua sfolgorante carriera, tanto da aver già confidato a più di una persona le proprie ambizioni personali: Eni o (si mormora) Cdp.

pietro benassi

Al posto della “zarina” - come viene soprannominata per via dei suoi modi di fare duri, arcigni - Giuseppe Conte vorrebbe piazzare un fedelissimo: il suo consigliere diplomatico Pietro Benassi, l’uomo che lo ha introdotto ad Angela Merkel e che ha costruito la fortuna internazionale di “Giuseppi”. A Palazzo Chigi molti gli augurano il meglio, altri lo considerano il responsabile di una delle più clamorose gaffe diplomatiche dell’era Conte, quella che portò il presidente libico Serraj a cancellare senza preavviso la sua visita ufficiale a Roma. C’e’ anche un terzo nome in coda, quello dell’ambasciatore Armando Varricchio, attuale ambasciatore a Whashington.

varricchio