AMBASCIATOR PORTA BENE - È DIVENTATA VIRALE LA FOTO DEL CONSOLE ITALIANO A KABUL, TOMMASO CLAUDI MENTRE PORTA IN SALVO UN BAMBINO AIUTANDOLO A SUPERARE UN MURO DELL’AEROPORTO DELLA CITTÀ E SOTTRAENDOLO ALLA CALCA – DOPO CHE L’AMBASCIATORE SANDALLI È STATO RICHIAMATO PER RAGIONI DI SICUREZZA NELLA CAPITALE AFGHANA SONO RIMASTI DUE ITALIANI: CLAUDI E IL RAPPRESENTANTE DELLA NATO STEFANO PONTECORVO…

Da www.leggo.it

IL CONSOLE ITALIANO TOMMASO CLAUDI SALVA UN BAMBINO A KABUL

Continua incessante il lavoro del console italiano a Kabul, Tommaso Claudi, da giorni impegnato nelle operazioni di evacuazione di concittadini e afghani dal Paese tornato in mano ai talebani. Uno scatto lo ritrae mentre salva un bambino e la foto diventa virale.

In alcune foto, diventate subito virali sui social, si vede il console aiutare un bambino, spaventato dalla ressa e in lacrime, a superare un muro nel perimetro interno dell'aeroporto, dove si accalcano le persone in attesa di un volo per fuggire.

Il segretario generale della Farnesina, Ettore Sequi, è stato tra i primi a voler ringraziare il lavoro di Tommaso Claudi. In un tweet in cui sono le immagini a parlare, il segretario generale, scrive un semplice: «Grazie Tommaso». Parole semplici e dirette che servono anche a non distogliere l'attenzione da quello che sta andando in scena in queste ore in Afghanistan.

STEFANO PONTECORVO 2

Giubbotto antiproiettile ed elmetto a tracolla, Claudi solleva il bambino dell'apparente età di 6-7 anni, prendendolo dalle braccia di un uomo che glielo porge e sottraendolo così alla calca delle persone in attesa, tra cui donne e bambini, sotto lo sguardo vigile di un soldato.

Tommaso Claudi 1 VITTORIO SANDALLI - AMBASCIATORE ITALIANO IN AFGHANISTAN STEFANO PONTECORVO ALL AEROPORTO DI KABUL IL CONSOLE ITALIANO TOMMASO CLAUDI SALVA UN BAMBINO A KABUL 1 STEFANO PONTECORVO