Massimo Gaggi per il "Corriere della Sera"

L'assalto al Congresso di un anno fa mise in pericolo la democrazia degli Stati Uniti, ma il successivo ritorno a un'apparente normalità delle dinamiche politiche - se si può considerare normale la guerra di trincea tra repubblicani e democratici - ha fatto pensare a molti americani che il peggio sia passato e che quello choc sia stato salutare.

Non è così e a dimostrarlo ci sono non solo le iniziative legislative degli Stati a guida repubblicana per modificare le leggi elettorali rendendo meno agevole l'esercizio del diritto di voto e tentando in alcuni casi addirittura di trasferire l'ultima parola sulla ratifica del risultato elettorale da organi tecnici indipendenti ad assemblee politiche: è la stessa percezione della gravità di quanto accaduto quel giorno a essere cambiata nel tempo tra i conservatori.

Già nei mesi scorsi era emerso che la quota di elettori repubblicani che nei giorni della rivolta avevano attribuito qualche responsabilità per l'accaduto a Trump e al partito conservatore, sono scesi da un iniziale 41 per cento a poco più del 20 per cento.

Sondaggi di qualche giorno fa, poi, come riferito lunedì dal Corriere nella newsletter AmericaCina, indicano che ormai per il 34 per cento degli americani è legittimo ribellarsi in modo violento al governo, se si ritiene che stia comprimendo le libertà o altri diritti dei cittadini.

Ma è la stessa narrativa sul 6 gennaio dei media di destra che è cambiata trasformando gli assalitori - inizialmente criminalizzati anche da reti come la Fox che aveva tentato di descriverli come infiltrati della sinistra antifa - in vittime della repressione giudiziaria dei tribunali di Biden (in realtà composti soprattutto da giudici nominati da presidenti repubblicani).

E così gli assalitori di un anno fa diventano martiri e l'aver partecipato alla marcia sul Congresso appare addirittura una medaglia agli occhi di una destra sempre più radicalizzata. Risultato: secondo un'indagine di Politico.com, sono almeno 57 i protagonisti di quella drammatica giornata che si sono già candidati nel 2021 o stanno per farlo quest' anno a cariche politiche usando la marcia sul Congresso come trampolino elettorale. Tra essi molti candidati ai parlamenti degli Stati, ma anche 24 in corsa per il Congresso di Washington e 5 aspiranti governatori, da Ryan Kelley in Michigan a Doug Mastriano in Pennsylvania.

