30 mag 2019 13:33

AMERICA INDIETRO TUTTA - ANCHE LA LOUISIANA DI FATTO RENDE ILLEGALE L'ABORTO, MA STAVOLTA C'È UN PROBLEMA PER IL MOVIMENTO ''PRO-CHOICE'': IL GOVERNATORE DELLO STATO, FAVOREVOLE ALLA MISURA, È DEMOCRATICO - L'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA NON SARÀ POSSIBILE DOPO LA SESTA SETTIMANA, MA MOLTE DONNE IN QUEL MOMENTO NON SANNO NEANCHE DI ESSERE INCINTE