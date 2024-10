AMERICA TERRORIZZATA: IL VOTO DEL 5 NOVEMBRE POTREBBE PORRE FINE ALLA DEMOCRAZIA PER SEMPRE – IL “WALL STREET JOURNAL”: "I CANDIDATI HANNO AMPLIFICATO I LORO APPELLI A UN LIVELLO APOCALITTICO: HARRIS HA DEFINITO TRUMP UN FASCISTA E UN POTENZIALE DITTATORE; TRUMP HA DEFINITO HARRIS UNA COMUNISTA, UNA FASCISTA E UNA MINACCIA PER LA DEMOCRAZIA CHE STA 'CERCANDO DI DISTRUGGERE IL NOSTRO PAESE'" - ALMENO LA METÀ DEGLI ELETTORI PENSA CHE POTREBBE SCOPPIARE LA VIOLENZA CHIUNQUE VINCA, E IL 53% AFFERMA CHE LE DIVISIONI IN AMERICA CONTINUERANNO A CRESCERE INDIPENDENTEMENTE DALL'ESITO DELLE ELEZIONI…

A una settimana dalla elezione presidenziale più serrata della storia americana, la nazione è in bilico. I partigiani di entrambe le parti sono paralizzati dalla suspense e dall'apprensione. I candidati hanno amplificato i loro appelli a un livello apocalittico mentre le campagne lavorano freneticamente per far aumentare il numero dei votanti.

Questa elezione sembra diversa da quelle precedenti: meno un normale esercizio democratico e più un attacco di panico nazionale, uno scontro crepuscolare che potrebbe porre fine alla democrazia per sempre.

L'angoscia è diffusa in tutto lo spettro politico. In un sondaggio del Wall Street Journal pubblicato la scorsa settimana, l'87% degli elettori ha affermato di credere che l'America subirà danni permanenti se il loro candidato perde.

Tra gli elettori di Harris, il 57% ha affermato che si sentirebbe "spaventato" se Trump venisse eletto, mentre il 47% degli elettori di Trump ha affermato che si sentirebbe spaventato se Harris vincesse; percentuali più piccole si aspettavano di provare le reazioni più lievi di rabbia o delusione.

Almeno la metà degli elettori ha affermato di pensare che la violenza sia probabile se Trump o Harris vincessero, e il 53% afferma che le divisioni in America continueranno a crescere indipendentemente dall'esito delle elezioni.

Lo stesso sondaggio ha trovato Trump in leggero vantaggio entro il margine di errore, essenzialmente un pareggio, simile ai risultati di numerosi altri sondaggi nazionali e degli stati indecisi di recente.

Persino il guru dei sondaggi Nate Silver , che è diventato famoso per aver previsto l'esito delle elezioni, afferma di non poter prevedere come andrà questa volta (anche se il suo " istinto dice Donald Trump"). È un'ipotesi che nessuno può fare, come se le profonde divisioni della nazione si fossero fermate in una situazione di stallo tesa e instabile.

I professionisti della politica non sanno cosa pensare. Nelle interviste, gli strateghi democratici e repubblicani oscillavano tra fiducia e incertezza mentre consideravano i molti fattori che avrebbero potuto cambiare il risultato di una corsa sul filo del rasoio.

I sondaggi stanno sottostimando gli elettori di Trump come hanno fatto in passato, o li stanno sovrastimando, come i sondaggisti cercano di compensare? Potrebbe esserci un'ondata inosservata di nuove donne votanti animate dall'aborto, o di uomini attratti dagli appelli non convenzionali di Trump?

La superiore organizzazione sul campo dei democratici li metterebbe in vantaggio, o l'improvviso investimento di Elon Musk farebbe lo stesso per il GOP? In una corsa così serrata, quasi tutto, un evento meteorologico nel Wisconsin, uno scandalo dell'ultimo minuto, potrebbe essere decisivo.

Molti repubblicani mostrano sicurezza, ma in privato ammettono di non esserne certi. "Non mi sorprenderebbe se ci fosse una specie di gigante addormentato là fuori", ha detto uno stratega repubblicano, una forza elettorale sottotraccia che i sondaggi non stanno rilevando. "Non mi sorprenderebbe se Trump finisse per superare le aspettative nei gruppi di elettori chiave. Non sarei nemmeno sorpreso se Harris vincesse ogni stato indeciso".

I messaggi di entrambi i candidati hanno amplificato la paura. Questa settimana Harris ha definito Trump un fascista e ha convocato una conferenza stampa per richiamare l'attenzione sui commenti del suo ex capo dello staff che descriveva l'ex presidente come un potenziale dittatore.

Trump ha definito Harris una comunista, una fascista e una minaccia per la democrazia che sta "cercando di distruggere il nostro paese". Musk, che fa campagna per Trump in Pennsylvania, sta avvertendo gli elettori che il paese è condannato se perde e non ci saranno più elezioni.

