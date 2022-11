9 nov 2022 15:35

GLI AMERICANI CHIAMANO, ZELENSKY RISPONDE – IL PRESIDENTE UCRAINO INIZIA AD ABBASSARE LA CRESTA E APRE ALLA POSSIBILITÀ DI NEGOZIATI CON PUTIN: LA NOTIZIA È IMPORTANTE PERCHÉ PER LA PRIMA VOLTA L’EX COMICO ABBANDONA L’OPPOSIZIONE DI PRINCIPIO A TRATTARE CON “MAD VLAD”, COME DEL RESTO GLI AVEVANO CHIESTO DI FARE GLI AMERICANI – LA PREOCCUPAZIONE PER L’ESITO DELLE MIDTERM E IL POSSIBILE INCONTRO PUTIN-BIDEN AL G20, CHE POTREBBE PORTARE A UN CESSATE IL FUOCO ENTRO NATALE…