[...] Un Biden - reduce da un G7 pugliese che a posteriori sembra solo un po' comico - incapace di replicare alle assurdità affermate dal rivale Trump e che, di conseguenza, era stato decretato non adatto a proseguire per un eventuale secondo mandato.

«E alla fine, era solo». Lo scrive il New York Times che ripercorre quelle tre settimane che hanno segnato un prima e un dopo nella vita del presidente. Un prima, ossia una vita messa a servizio della politica, culminata nella presidenza iniziata nel 2020. E poi un dopo quel 21 luglio in cui, con una lettera indirizzata alla Nazione e pubblicata su X, ha annunciato che non sarebbe più stato il candidato democratico per le imminenti elezioni presidenziali.

In mezzo c'è un presidente combattuto, convalescente a causa del Covid e per questo in isolamento in una delle camere da letto della sua casa in Delaware. Condizione che gli ha permesso di passare molte ore da solo a riflettere sulla storica decisione che avrebbe comunicato al mondo in una domenica di fine luglio.

Complice probabilmente la consulenza di Steve Richetti, capo stratega della Casa Bianca e suo consigliere e di Mike Donilon, suo consigliere senior: sondaggi alla mano, hanno mostrato a Biden quanto terreno avesse perso fino a quel momento, dettaglio che si è fatto imperdonabile prendendo a riferimento gli Stati chiave per il voto.

Entrambi gli hanno detto che non tutto era ancora perduto, ma che una strada già in salita si sarebbe trasformata presto in un campo minato a causa del contrasto sempre più aspro con i finanziatori del partito, che ormai si erano decisi a classificarlo «troppo vecchio» per poter sperare di vincere una seconda volta.

Anche celebrità del calibro di George Clooney si sono unite al coro per incitarlo a lasciare. Dopo tre settimane di scontri, qualcosa in Biden deve essere cambiato, scrive il Times, e la risposta non è tutta nei sondaggi. Possono aver inciso, dicono i suoi assistenti, ma non sono il motivo del suo ritiro. Perché, in fondo, lui crede tuttora che avrebbe potuto battere il tycoon.

A far scattare qualcosa è stato invece l'aver maturato la consapevolezza di essere rimasto solo a combattere una guerra che avrebbe portato alla distruzione del partito democratico. L'istituzione alla quale ha dedicato tutta la sua vita. Solo allora è arrivata la domanda: «Se dovessimo farlo, cosa diremmo?».

A quel punto è iniziata al stesura della famosa lettera del cui testo erano a conoscenza solo altre quattro persone: la moglie Jill, il suo più stretto collaboratore Anthony Bernal, il secondogenito Hunter e Annie Tomasini, vice capo dello staff del presidente. Ad uno sguardo esterno, quello del ritiro sembra un epilogo quasi scontato.

Eppure, giusto il giorno prima di scrivere la sua lettera Biden ha ricevuto una telefonata da Ron Klain, il primo capo dello staff del presidente, che lo esortava a rimanere in corsa. «Questa è la mia intenzione», la risposta. Il giorno dopo è stata la moglie a chiedergli nuovamente quali fossero le sue intenzioni. Il presidente, a questo punto, era stanco, prosegue il Times. Il resto è storia. L'endorsement a Kamala Harris la ciliegina sulla torta con cui il partito democratico ha inaugurato la ripresa della competizione.

Nelle settimane successive al ritiro, persone vicine a Biden lo hanno descritto come risentito e arrabbiato nei confronti degli alleati democratici che avevano contribuito a organizzare la sua cacciata. Ma quella domenica - fa notare il Times - almeno, non lo dava a vedere. Sembrava in pace. [...]

«I sondaggi che avevamo dimostravano che si trattava di una corsa testa a testa, saremmo stati al limite ha detto Biden -. Ma molti dei miei colleghi democratici alla Camera e al Senato pensavano che li avrei danneggiati. Ed ero preoccupato che se fossi rimasto in gara, quello sarebbe stato l’argomento: pensavo che sarei diventato una distrazione». [...]

