ALLA FINE HA VINTO MALAGÒ – ANCHE SE IL GOVERNO HA STRALCIATO LA NORMA CHE AVREBBE RIDIMENSIONATO “SPORT E SALUTE”, IL PRESIDENTE DEL CONI HA PIÙ DI UN MOTIVO PER RITENERSI SODDISATTO – INNANZITUTTO PER L’ADDIO DI ROCCO SABELLI, PER LA CUI SUCCESSIONE GIRANO NOMI CHE SANCIREBBERO UN GRADUALE RITORNO AD UN RUOLO PIÙ CENTRALE PER IL COMITATO OLIMPICO, COME PANEBIANCO, ROZERA, MICHELE UVA O DIANA BIANCHEDI…