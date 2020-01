ANCHE FORMICA, NEL SUO PICCOLO… - ''BERLUSCONI NON SI FA VEDERE AD HAMMAMET PERCHÉ LUI NON HA ANCORA SPIEGATO COME MAI NEL 92-94 MEDIASET FACEVA IL TIFO PER LA MAGISTRATURA E RETE4 TRASMETTEVA MANI PULITE MINUTO PER MINUTO. NELLA LIQUIDAZIONE DEL SISTEMA DEI PARTITI, ASSIEME AL POOL DI GIORNALISTI, CI FU UN POOL DI MAGISTRATI, DELL'IMPRESA PUBBLICA, DI QUELLA PRIVATA. IL POOL DEI POTERI ESPLOSI CHE PENSAVA ALL'AUTOTUTELA E A SCARICARE LE PROPRIE RESPONSABILITÀ SU UN ALTRO SEGMENTO DI POTERE''

Fabio Martini per ''La Stampa''

rino formica pippo baudo foto di bacco

La "riscoperta", seppur controversa, della figura di Bettino Craxi e le file al cinema per "Hammemet" non convincono sino in fondo Rino Formica, che dice: «E' in corso in questi giorni un atto liberatorio compassionevole. Si discute su come Craxi sia morto e perché non sia stato curato, ma si rimuove il problema vero: nel sistema di potere che si era formato in un Paese di frontiera come l' Italia, il Psi di Craxi esercitò un ruolo di anti-potere, proponendo elementi di dinamica e di rottura rispetto ai "blocchi" consolidati, interno ed esterno».

In questa "riscoperta" di Craxi, il Pd è del tutto assente: come mai?

RINO FORMICA CRAXI

«Il Pd come potrebbe mai dire qualcosa su una vicenda storica come questa? Il Pd - a ben vedere - è un figlio di nessuno, non se ne conoscono il padre né la madre. Quale è il suo Pantheon? Quali sono le sue radici? Qual è la sua storia passata da tutelare e da difendere, da correggere, da modificare e anche da ritrasmettere? Da cui ricavare le pulsioni positive e scremare quelle negative? Il Pd non ha collegamenti neppure con la storia del Pci, figurarsi se può esprimere una qualche idea su Craxi e sul nuovo corso socialista».

RINO FORMICA

La Lega aveva annunciato grandi presenze ad Hammanet ma poi ci ha rinunciato.

«La Lega sta svolgendo un' attività per il post-2020. Fa sapere di avere qualche simpatia per Craxi per raccattare un po' di voti, scommettendo su qualche frangia di refrattari del Nord, portati a pensare, be' questi della Lega sono stati gli unici che sono andati ad Hammamet. Ma poi non hanno il coraggio di andare sino in fondo».

Rino Formica

Neppure Berlusconi si farà vedere ad Hammamet

«Non si fa vedere perché lui non ha ancora spiegato come mai nel 92-94 Mediaset faceva il tifo per la magistratura e Rete4 trasmetteva Mani pulite minuto per minuto. Nella storia che portò alla liquidazione del sistema dei partiti, assieme al pool di giornalisti, ci fu un pool di magistrati, dell' impresa pubblica, di quella privata. Il pool dei poteri esplosi che pensava all' autotutela e a scaricare le proprie responsabilità su un altro segmento di potere».

Su Craxi il govrno avrebbe potuto dare un segno di "vita" anche solo formale?

paolo cirino pomicino rino formica foto di bacco

«Ma come avrebbe potuto? Il governo è frutto del caso. Di una casualità. Una coalizione che fino a 24 ore prima di nascere, non era concepibile, può esprimersi anche con singoli esponenti su una vicenda storico-politica del passato della quale è estraneo?».

