ANCHE IL GOVERNO DEI “NÌ VAX” È PRONTO A RICHIUDERE TUTTO – NONOSTANTE LA MELONI ABBIA ESCLUSO NUOVE RESTRIZIONI, IL MINISTERO DELLA SALUTE HA GIÀ PRONTO IL PIANO SE LA SITUAZIONE COVID PEGGIORA PER COLPA DEI CINESI. LA CIRCOLARE: MASCHERINE AL CHIUSO, LAVORO DOMICILIARE E RIDUZIONE DEGLI ASSEMBRAMENTI, INTENSIFICZIONE DELLE QUARTE DOSI DI VACCINO E LAVORO AGILE. E BENVENUTI NEL 2020!

ORAZIO SCHILLACI

(ANSA) - Uso delle mascherine al chiuso, lavoro domiciliare e riduzione delle aggregazioni di massa, ventilazione degli ambienti chiusi e intensificazione delle quarte dosi di vaccino anti-Covid e di un`ulteriore dose per alcune categorie a rischio.

Sono alcune delle azioni indicate dal ministero della Salute, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica, nella circolare `Interventi in atto per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23`. Il documento fornisce spunti per "predisporre a livello regionale un rapido adattamento di azioni e servizi nel caso di aumentata richiesta assistenziale".

ondata di contagi covid in cina giorgia meloni alla conferenza stampa di fine anno 3 ondata covid in cina giorgia meloni alla conferenza stampa di fine anno 1