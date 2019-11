ANCHE LE SARDINE PIAGNUCOLANO - MATTIA SANTORI: ''CONTRO DI NOI LA MACCHINA DEL FANGO''. È MACCHINA DEL FANGO DIRE CHE LAVORI PER LA RIVISTA FONDATA DA PRODI? - FLAVIA PERINA: ''IL VITTIMISMO LAGNOSO DEI NOSTRI TEMPI, L'EX MINISTRO VITTIMA DI UN CARTELLO DELLE SARDINE, IL CAPO DELLE SARDINE VITTIMA PER DUE STRILLI SU FACEBOOK. NON SI CAPISCE PERCHÉ SCELGANO DI FAR POLITICA (ATTIVITÀ FONDATA SUL CONFLITTO) SE SONO SENSIBILI COME MAMMOLE DI PRATO''

Ilaria Venturi per “la Repubblica”

«Dopo Bologna e Modena abbiamo capito che lo spontaneismo è bello, ma che ora abbiamo più nemici addosso. E dobbiamo fare i conti con la bacheca degli orrori di Salvini e gli attacchi alle nostre vite private». Mattia Santori, 32 anni, tra i quattro promotori del movimento delle "sardine" che hanno debuttato a Bologna, racconta la macchina del fango che li sta travolgendo.

In che modo?

«Siamo diffamati ogni giorno da alcuni media vicini alla destra populista, siamo spiati nei profili social. I nostri datori di lavoro hanno ricevuto telefonate per sapere chi siamo, la segretaria del mio ufficio è tempestata dalle domande su di me. Vogliono ribaltare le nostre vite per scoprire chissà cosa, la loro ossessione è dimostrare che siamo del Pd, figuriamoci. E chiunque organizzi un flash mob, come è accaduto a Modena, è messo alla gogna».

Si riferisce a Samar Zaoui, la studentessa promotrice? In un vecchio post augurava la morte di Salvini.

«Ha sbagliato, ma è una cosa del suo passato. Come hanno sbagliato tanti a fare i leoni da tastiera. Noi abbiamo indicato un' alternativa. Sul fronte opposto invece attacchi continui. Noi quattro riceviamo insulti, abbiamo oscurato i profili per evitare invasioni di troll, gli amici esperti dicono di non aver mai visto una cosa così. Quel post di Samar, è stato preso da un profilo privato».

Dietro alle "sardine" c' è Prodi, hanno scritto, imputandole di lavorare per una società dell' ex premier.

«Sono educatore, istruttore sportivo e lavoro, a tempo indeterminato, per la rivista Energia, fondata da Alberto Clò e non da Romano Prodi. La macchina del fango è pesante, ci stiamo già muovendo per tutelarci con denunce e querele. Ma vuol dire che abbiamo colpito nel segno. Salvini dice che si rafforza quando lo attaccano, ora la scena si è ribaltata: loro ci attaccano e noi siamo più forti. Rispondiamo con le piazze piene».

