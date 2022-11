24 nov 2022 20:12

ANGELO BONELLI DÀ RAGIONE A DAGOSPIA! – NELL’INTERVISTA RILASCIATA A “METROPOLIS” OGGI POMERIGGIO, HA AMMESSO DI AVER SCELTO DI CANDIDARE ABOUBAKAR SOUMAHORO PERCHÉ TRASFORMATO IN EROE DA ZORO, DAMILANO E FAZIO: “È UNA PERSONA MOLTO NOTA, FREQUENTAVA GLI STUDI DI PROPAGANDA, L’ESPRESSO GLI HA FATTO LA COPERTINA. NON C’ERANO ELEMENTI PER CAPIRE…” – LA POLITICA A SINISTRA È COME UN TALENT SHOW, MA LA SELEZIONE LA FANNO I GIUDICI DEI TELECIRCOLETTI CHE NON CAPISCONO UNA MAZZA…